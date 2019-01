Einlage glatt verdoppelt

Region.Auch im letzten Quartal des Jahres 2018 wusste der Dirk-Müller-Premium-Aktien-Fonds zu überzeugen. Als Resultat der starken Performance gibt es weiter massive Zuflüsse – seit April hat sich das Fondsvolumen nunmehr auf 133,3 Millionen Euro glatt verdoppelt, heißt es in einer Presseerklärung des als Mister Dax bekannt gewordenen Reilingers. Deutschlands bekanntester Finanz- und Börsenexperte Dirk Müller und sein Team setzen mit dem Fonds ihre erfolgreiche Arbeit fort. Als Ergebnis entscheidet der gemäß Morningstar beste Fonds unter den deutschen Aktienfonds mit internationalem Anlageuniversum, den direkten Vergleich zum Index klar für sich. So legte die Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex in 2018 um 16 Prozentpunkte zu. Nicht minder deutlich fällt der Vergleich bei monatlichen Sparplänen aus.

Stolz auf das Erreichte

„Die positive Performance in einem unsicheren Marktumfeld haben dazu geführt, dass sich das Fondsvolumen von April 2018 bis heute von 66 auf über 133 Millionen Euro verdoppelt hat. Diese Entwicklung macht uns stolz und stimmt uns positiv für die kommenden Monate und Jahre“, erklärt Dirk Müller. Die Gründe für die positive Performance seien vielfältig, heißt es in der Pressemitteilung. Neben dem Aktienportfolio wirkten sich die strategischen Absicherungen auf die Gesamtmärkte positiv aus. So weist der Fonds zum Vergleichsindex eine geringe Volatilität auf – seit Gründung im April 2015 nur bei insgesamt 7,31 Prozent im Jahr. Gerade in aktuell unruhigen Zeiten an der Börse ist diese Entwicklung bemerkenswert.

„Wir bleiben unserem Credo treu: Wir wollen in unruhigen Zeiten entspannt schlafen können und langfristig für den Anleger ein Vermögen aufbauen, Es freut uns, dass immer mehr Anleger unserem Konzept folgen“, erklärt Dirk Müller. Seit der Fonds ein Volumen von mehr als 100 Millionen Euro verwaltet, sparen die Anleger einen kleinen Teil der jährliche Verwaltungsvergütung.

Die vier großen unabhängigen Maklerpools BCA, Fondskonzept, Netfonds und Jung sowie DMS & Cie listen den Fonds von Dirk Müller ebenfalls als einen ihrer 15 beliebtesten Produkte für das Jahr 2018. zg

