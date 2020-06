Einlass erfolgt nur mit einer Anmeldebestätigung

Die Volkshochschulen können wieder Präsenzunterricht anbieten – und das unter der Einhaltung strenger Abstands- und Hygieneregeln.

„Das ist eine gute Nachricht für uns“, sagt Gundula Sprenger (Bild), die Leiterin der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen. „Das ganze VHS-Team hat sich mit einem umfassenden Hygienekonzept vertraut gemacht und in der zurückliegenden Woche die Unterrichtsräume entsprechend der geltenden Hygienevorschriften sorgsam umgestaltet. Und viele Menschen freuen sich nach dem Onlineunterricht oder der Unterrichtspause, sich nun wieder in einer kleinen Gruppe im Unterricht zu begegnen.“

Die teilweise Öffnung der Volkshochschulen in Baden-Württemberg ist an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln geknüpft. So bleiben zunächst alle Kurse mit gesteigertem Infektionsrisiko untersagt, also Koch- und Backkurse sowie alle Angebote mit Körperkontakt oder Bewegungsangebote, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule.

Kontrolle am Gebäude

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, kann das VHS-Gebäude zurzeit nur mit einer Einlasskontrolle betreten werden. Die Kursteilnehmer werden direkt per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt, wann ihr Kurs stattfinden wird. Alle anderen Teilnehmer werden noch um etwas Geduld gebeten.

Auf der Homepage der VHS unter www.vhs-schwetzingen.de sind die Termine für die angelaufenen Kurse schon wieder zu sehen. Ebenso können kostenlos Vorträge angeschaut werden.

Neu ist beispielsweise das Videointerview mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Reiner Greulich vom Polizeipräsidium Mannheim, Referat Prävention zum Thema „Hallo Oma, weißt du wer dran ist? – Wie schütze ich mich vor Betrug am Telefon?“. Darin werden übliche Betrugsfälle geschildert und Maßnahmen zum Schutz vorgestellt.

Auch das Philosophische Café gibt Anregungen zum Nachdenken über sich selbst und das Verhalten miteinander. Am Donnerstag, 18. Juni, geht es dabei im Hebelhaus um die Stufenleiter der Erkenntnis. Und ob Glück wirklich eine reine Glückssache ist, erfahren die Teilnehmer des „Happiness-Workshops“ am Freitag, 19. Juni.

Neben den Präsenzangeboten – für die die Anmeldungen erfolgen können (siehe Infobox) – wird die VHS weiter Onlineangebote bereithalten. kaba/vhs/Bild: vhs

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020