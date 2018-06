Anzeige

Die Vorbereitungen für das nächste Zeltlager laufen auf Hochtouren. Von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 10. August, bieten die Malteser für Kinder- und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren ein Zeltlager in Heilbronn an.

Auf die Mädchen und Jungen warten ein großer Zeltplatz, ein komplettes Waschhaus mit sanitären Einrichtungen und eine große Spielwiese. Es gibt ein buntes Programm aus Workshops und Spielen. Natürlich dürfen ein paar Ausflüge nicht fehlen. Geplant ist das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall, eine Werksführung bei Audi in Neckarsulm und einen Tagesausflug in den Erlebnispark Tripsdrill. Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 Kinder beschränkt, daher ist eine schnelle Anmeldung empfehlenswert. Anmeldeschluss ist Samstag, 7. Juli.

Für Fragen steht Lagerleiter Christian unter der E-Mail-Adresse: zeltlager@malteser-schwetzingen. de zur Verfügung. zg