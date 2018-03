Anzeige

„Wir haben mit dem alleinigen Zugriff der Abteilung auf die Tore klare Verhältnisse geschaffen“, so der Vereinschef. Der Platz solle eine „freizeitorientierte Sportanlage“ bleiben, was ins städtische Konzept passe. Seitens der Stadt werde in diesem Jahr bereits in den Platz investiert, die Anlage für Vereinssport auf Freizeit- und Trainingsniveau hergerichtet, erklärte Pitsch. Für den leistungsorientierten Trainingsbetrieb, etwa im Bereich Leichtathletik und Sportabzeichen, könne das städtische Stadion in kooperativer Absprache mit dem SV 98 genutzt werden. Auch hier werde die Stadt in die Anlage investieren. Der neue TV-Partner Christian Beck steht für den neuen Zweig „Extrem-Outdoor-Power-Sport“, in dem Sportler regelmäßig Open Air an ihre Belastungsgrenzen gehen. Eine Calisthenics-Anlage (Stangenanlage) soll hierfür als Trainingsort entstehen.

Neue Kooperationen etwa mit der Südstadtschule gebe es im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahres. Über den Austausch auf Vorstandsebene mit dem TSV Oftersheim berichtete Pitsch Positives. Zu Sanierungen und Instandsetzungen zählte der Vorsitzende die Beleuchtung der Turnhalle auf, dort war im Winter eine Investition in die Heizungsanlage notwendig. „Wir müssen uns dennoch Gedanken über eine Heizungsalternative machen, das wird nicht billig“, bereitete er die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge bereits an dieser Stelle vor. Im Clubhaus müsse die Gebäudetechnik auf den Prüfstand, zudem werde ein Blick auf die Infrastruktur von Wasser und Abwasser notwendig, auch das Dach müsse saniert werden. „Als Eigentümer ist der Verein da in der Pflicht“, unterstrich Pitsch. Die Homepage sei bereits runderneuert und eine Vereins-Kleidungskollektion im Status „Design und Umsetzung“.

Kapazitätsgrenze erreicht

In den durchweg positiven Spartenberichten, die von engagierten Sportlern und Erfolgen Auskunft gaben, kristallisierte sich als eines der dringendsten Themen die erreichte Kapazitätsgrenze der Hallenzeiten heraus, die man laut Pitsch angehen muss. Nach erfolgtem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands begründete Robin Pitsch die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge mit Stichtag 1. Juli 2018: „Die beschriebenen notwendigen Investitionen sind trotz gebildeter Rücklagen nicht komplett zu stemmen“, versicherte er den umsichtigen Umgang mit allen Geldern. Die Kosten für Wasser seien in den zehn Jahren um 8 Prozent, für Müll und 40 Prozent und für Strom gar um 63 Prozent gestiegen. Für mehr Planungssicherheit werden nach zehn Jahren die Beiträge angepasst: Für Aktive sind monatlich dann neun anstelle von sieben Euro fällig, Passive zahlen fünf Euro und der Familienbeitrag beläuft sich fortan auf 18 Euro im Monat. Bei einer Enthaltung wurde die Erhöhung der Beiträge von der Versammlung akzeptiert.

Beim „schönsten Punkt“ der Tagesordnung, den Ehrungen treuer Mitglieder, angelangt, schöpfte Geschäftsführer Andreas Lin aus dem Vollen. Er hatte zu jedem der Geehrten persönliche Worte sowie Bezüge zur Zeit des jeweiligen Eintritts in den Verein parat, von 25 bis 70 Jahre zurückliegend. Unter großem Applaus erhielt zudem die langjährige Turn-Übungsleiterin Anke Scharf den Ehrenteller des Vereins. Die große Version dieser besonderen Ehrengabe überreichte Lin dem Vorsitzenden Robin Pitsch für seinen mittlerweile über zehnjährigen Vorstandseinsatz.

Standfigur als Geschenk

Zum Ehrenmitglied wurde Peter Knapp – lange Jahre Abteilungsleiter Handball und Turnratsmitglied sowie Chef der Handball-Gemeinschaft (HG) – ernannt. Erich Schuh, der bereits 70 Jahre TV-Mitglied ist, schenkte dem Verein eine Standfigur, die ihn mit seinem Enkel auf den Schultern stehend zeigt, wie sie im Jubiläumsjahr des TV im Jahr 2014 zur Schau einmarschiert sind – großer Applaus und ebensolcher Dank begleitete diese Aktionen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.03.2018