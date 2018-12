Einsamkeit verbannen

An der Börse bezeichnet man Aktien, denen man eine zukünftig überdurchschnittliche Kursentwicklung zutraut, als Hoffnungswerte. Um hiervon zu profitieren, müssen die Börsianer aber zunächst einmal kräftig investieren und die Firmenanteile kaufen.

Weihnachten ist seit alters her auch eine besondere Zeit für Wünsche und Hoffnungen. Insbesondere die Kinder drücken dies oft in Wunschzetteln aus, von liebevoll gestaltet, bunt bemalt und ausführlich beschrieben bis zu den knapp-präzisen Wunschmitteilungen an „die Family“ über den Kurznachrichtendienst „WhatsApp“. Zwar überwiegen bei der jüngeren und mittleren Generation die materiellen Wünsche, doch kommen zwischendurch ebenfalls Wünsche nach Geborgenheit, Harmonie und Gemeinsamkeit in Familie und mit Freunden vor.

Für Ältere sind dies oftmals die einzigen Wünsche, wie der legendäre und millionenfach im Netz angeklickte Weihnachtsspot von Edeka im Jahre 2015 zeigte. Er berührte viele Menschen mit der Geschichte eines Großvaters, der seinen Tod vortäuschte, um seine Familienmitglieder zusammenzubringen.

Auch ganz aktuell gibt es im Internet Geschichten, die Hoffnung machen. So hat eine Münchnerin bei Twitter eine Aktion gestartet, in der sie bescheidene Wünsche von älteren Menschen veröffentlicht. Darunter finden sich viele, die nur nach einem Besuch mit Vorlesen oder einem Gespräch fragen. Angebracht waren diese vorher an „Weihnachtswunschbäumen“, wie man sie vielerorts findet (unsere Zeitung berichtet ja immer wieder über Aktionen).

Aber wahrscheinlich muss man gar nicht so weit gehen, die meisten von uns kennen bestimmt Menschen, denen man gerade in der für Einsame so schwierigen Weihnachtszeit eine Freude machen kann. Noch schöner ist es, wenn die Zuwendung die Festtage überdauert und die ganze Familie immer Zeit füreinander findet.

