Einschränkungen im Straßenverkehr

Mit Sorge beobachten die Veranstalter des 66. Kurpfälzer Fasnachtszug die Wetterentwicklung. Der Sonntag verlief stürmisch, Windböen sind auch für Montag und Dienstag gemeldet. Ob diese so stark werden, dass der Fasnachzug womöglich abgesagt werden muss, wird vom Zugkomitee in Absprache mit Polizei und Feuerwehr noch entschieden werden.

Findet der Zug wie geplant am Fasnachtsdienstag, 25. Februar, statt, wird es Straßensperrungen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr geben. Start des Zuges ist um 15.01 Uhr geplant. Die dafür erforderlichen Straßensperrungen beginnen ab 13 Uhr in den Seitenstraßen. Ab 13.30 Uhr ist dann auch der Zugweg voll gesperrt. Die Aufstellung erfolgt in der Lindenstraße. Dann geht’s über die Kronenstraße und Hebelstraße auf den Schlossplatz, in die Carl-Theodor-Straße, in die Nadlerstraße bis zum Kaufland-Kreisel und von dort über die Mühlenstraße in die Friedrich-Ebert-Straße (bis Bäckerei Görtz), wo sich der Zug auflösen wird.

Teile der Innenstadt sind für die Zeit des Fasnachtumzuges gesperrt. Dazu zählen neben dem Zugweg die Straßenzüge zwischen Rondell und Schlossplatz. Auch die Einfahrt in die Mannheimer Straße vom Rondell aus ist ab 13 Uhr gesperrt. Zudem ist die Einfahrt in das Parkhaus Schlossgarage in der Karlsruher Straße und die Einfahrt in das Kaufland-Parkdeck am Kaufland-Kreisel ab 13 Uhr gesperrt. Zwischen 13 und 18 Uhr ist dann nur noch die Ausfahrt aus beiden Parkhäusern möglich. Alle anderen Parkhäuser sind uneingeschränkt an- und ausfahrbar. Als weitere Parkmöglichkeiten stehen der Neue Messplatz, die Nordstadthalle und der Parkplatz am Friedhof zur Verfügung. Durch die Sperrung der Innenstadt wird der überörtliche Verkehr über die B535 und B36 geleitet. Folgende Änderungen gibt es am Dienstag beim Busverkehr von 13 bis zirka 20 Uhr:

Linie 710/711: In dieser Zeit enden und beginnen alle Fahrten an der Haltestelle Schwetzingen Mannheimer Landstraße (vor Avia-Tankstelle). Die Haltestellen Schwetzingen evangelische Kirche, Schloss, Bismarckstraße, Bahnhof, Schlossplatz und Storchen entfallen in dieser Zeit.

Linie 712: Start- und Endhaltestelle Schwetzingen Markgrafenstraße. Die Haltestellen Schwetzingen Bahnhof, Bismarckstraße und Schlossplatz entfallen in dieser Zeit.

Linie 713: Die Haltestellen Schwetzingen Herzogstraße, Schlossplatz, Bismarckstraße und Bahnhof entfallen. Ersatzweise können Sie auf die Haltestelle August-Neuhaus-Straße oder auf die Ersatzhaltestelle in der Scheffelstraße ausweichen.

Linien 715/716: Ab 12.57/12.55 Uhr entfallen die Fahrten dieser Buslinie.

Linie 717: Die Haltestellen Schwetzingen Bismarckstraße, Bahnhof und Schlossplatz entfallen. Ersatzweise können Sie auf die Haltestellen Markgrafenstraße und Krankenhaus B36 ausweichen. zg

