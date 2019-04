Einsicht kommt im Rathaus oft erst sehr spät

Die Sozialdemokraten sind im Gemeinderat nicht als die Fundamentalkritiker, aber doch als kritisch gegenüber der Stadtspitze bekannt. Und immer wieder regen sie Themen an, werden ab und an lächelnd beäugt oder regelrecht dafür abgebügelt und später kommen dann doch gleiche oder ähnliche Vorschläge von der Verwaltung oder anderen Fraktionen. Sie haben jetzt eine 26-köpfige Liste für die Gemeinderatswahlen vom Sonntag, 26. Mai, präsentiert, die durchaus Überraschungen birgt. Wir haben mit Robin Pitsch, der die Liste anführt, und mit Daniel Born, mit dem die Liste endet, über Ziele und Visionen gesprochen.

Herr Born, Ihr Kollege Manfred Kern von den Grünen ist ja der Meinung, dass es zeitlich nicht zu vereinbaren sei, Landtagsabgeordneter und Stadtrat zu sein. Warum kandidieren Sie dann?

Born: Etwa die Hälfte aller Landtagsabgeordneten nehmen auch kommunale Mandate wahr. Die Themen spiegeln sich in beiden Bereichen wider und alle können vom Wissen, das man an der Basis vor Ort oder im Landtag gewinnt, am Ende nur profitieren: die Themen wie Bildung, Klimaschutz, Wohnen oder Mobilitätswende spiegeln sich auf beiden Ebenen wieder. Wenn Manfred Kern sich wirklich fragt, wie er das unter einen Hut bekommen kann, dann hätte er beispielsweise mal seinen Parlamentarischen Geschäftsführer und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden bei den Grünen, Uli Sckerl, fragen sollen, der in der Stadt Weinheim seit Jahren im Gemeinderat sitzt.

Aber dann hätten Sie auch weiter vorne auf der Liste kandidieren können, oder?

Born: Und wen hätte ich dann verdrängen sollen. Nein, das ist schon richtig, wer mich wählen will, der findet mich schon. Die SPD hat so eine tolle Liste, ich bin nur einer der Teamplayer und gerne dabei. Andere Gemeinderatskandidaten sind auch stark in ihren Beruf und ihre Familie eingebunden, warum soll ich das dann als Landtagsabgeordneter nicht schaffen, zu den Sitzungen hier zu sein.

Pitsch: Ich finde es toll, dass wir auf unserer Liste die volle Parität geschafft haben, zwischen Frauen und Männern, unter den Berufsgruppen, mit Kandidaten aus allen Teilen der Stadt und in jedem Alter aus zahlreichen Vereinen der Stadt.

Wie viele Mandate will die SPD holen? Jetzt liegen sie bei sechs, eines ist ihnen durch den Fraktionswechsel von Monika Maier-Kuhn zugewachsen.

Pitsch: Am liebsten alle 26 (lacht). Auf der einen Seite sind mit Aktiven Bürgern und Linken zwei neue Listen am Start. Auf der anderen Seite haben sich die beiden Freien Wählergruppen zusammengeschlossen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sieben oder acht Sitze holen. Schließlich ist es eine Persönlichkeitswahl und da hoffe ich schon, dass uns der Bundes- oder Landestrend der SPD da nicht so sehr zu schaffen macht, ich setze auf unsere bisherige Arbeit vor Ort mit unseren Ansätzen und Ideen. Wir haben jedenfalls in unserem Programm als Einzige einen ganzheitlichen Ansatz für die Stadt. Die Vielseitigkeit unserer Bewerber garantiert, dass wir die Probleme aus verschiedenen Perspektiven sehen können – das hilft.

Wie sehen Sie die Stadtpolitik in den letzten Jahren?

Pitsch: Viele Forderungen aus dem letzten Wahlprogramm haben wir heute wieder übernehmen müssen, weil in diesen Bereichen einfach viel zu wenig oder gar nichts passiert ist – gerade in den Bereichen bezahlbares Wohnen, kommunale Bildung und Verkehr wird viel geredet, aber so richtig voran kommen wir in Schwetzingen nicht. Wenn wir da Vorschläge oder Impulse geben, sind die anderen Fraktionen öfters nicht mal bereit, darüber zu diskutieren – das ist sowieso etwas, was mir am jetzigen Gemeinderat fehlt, das positive Streiten um die beste Lösung für die Bürger – und zwar auch mal öffentlich und nicht immer nur halb geheim in einem Zwiegespräch. Und manchmal kommt dann Monate später die Einsicht im Rathaus, dass der SPD-Vorschlag doch gar nicht so verkehrt ist. Beispielsweise beim Alten Messplatz, dem Rothacker’schen Haus und der ehemaligen Spargelgenossenschaft. Die SPD hatte ziemlich schnell in einer nichtöffentlichen Sitzung vorgeschlagen, dass man das Rothacker’sche Haus sanieren, den Parkplatz aufhübschen und auf dem Areal der früheren Spargelgenossenschaft bezahlbaren Wohnraum bauen soll. Wir wurden belächelt und es wurde uns seitens anderer Fraktionen gesagt, das sei zum einen zu teuer, das Areal als Stadt zu entwickeln, und zum anderen sei es doch ein Filetstück und könne teuer an einen Investor verkauft werden. Jetzt wird mit erheblicher zeitlicher Verzögerung genau das gemacht, was wir vorgeschlagen haben.

Born: Und es ist doch total wichtig, dass genau so ein Filetstück an die Familien aus der Stadt geht, um dort zu wohnen und für einen gesunden Bevölkerungsmix zu sorgen. Bei den Flächen, die wir haben, müssen wir genau überlegen, was wir damit machen. Die beste Rendite für die Stadt ergibt sich dann, wenn der Polizist oder die Erzieherin hier mit ihrer Familie die Innenstadt beleben. Wohnen ist Daseinsvorsorge und da war die Politik viel zu lange blind. Man sollte mal mit den herrschenden Vorurteilen aufräumen. Eine vierköpfige Familie mit einem Jahreseinkommen von 67 000 Euro hat Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein für geförderten Wohnraum. Da befinden wir uns in der Mittelschicht und das hat nichts mit Sozialwohnungen im früheren Sinn mehr zu tun.

Pitsch: Ich kenne viele junge Leute, die nach ihrem Studium und Gründung einer Familie in unserer Stadt wohnen möchten, aber einfach nichts Bezahlbares mehr finden, wenn sie nicht gerade reiche Eltern haben.

Auf was muss man dann besonders bei der Entwicklung des Pfaudler-Areals achten?

Pitsch: Auf die Durchmischung der Wohnformen und auf die Bezahlbarkeit. Wir hätten ja gerne einen Anteil mit Mietpreisbindung von einem Drittel gehabt, aber die 20 Prozent sind ja jetzt festgeschrieben und müssen umgesetzt werden. Vielleicht wäre es auch gut, wenn in der Planung eine Fläche vorgesehen wird, wo sich die Menschen regelmäßig treffen können, wo sie einen Ankerpunkt haben. Grundsätzlich darf keine Ghettoisierung stattfinden. Schon heute fehlt der Oststadt in ihrer Art und der Nordstadt in einer anderen Weise der gesunde Mix. Darauf müssen wir auch achten, wenn dann ein neues Baugebiet beispielsweise in der Oststadt erschlossen werden soll.

Und wie geht’s in Sachen Verkehr weiter, wenn es nach der SPD geht?

Pitsch: In Sachen Rondell wurde jetzt immerhin nichtöffentlich ein Weg aufgezeigt. Aber beim Turnerkreisel diskutieren wir immer noch die Öffnung. Es ist schon ein erster Schritt, dass wir jetzt eine Fahrradstraße haben, aber eigentlich brauchen wir ein komplettes Radwegenetz, klare Markierungen und Radfernwege nicht nur nach Heidelberg, sondern auch nach Mannheim, Hockenheim oder Walldorf.

Born: Und wenn wir die Mobilitätswende schaffen wollen, dann braucht es die ideale Vernetzung zwischen Bahn, Bus, Fahrrad und Carsharing. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein ÖPNV-Nutzer, der aus Hockenheim mit der S-Bahn in Schwetzingen ankommt, 25 Minuten warten muss, bis ein Bus ihn weiter nach Brühl bringt. Die Mobilitätsknoten müssen funktionieren.

Herr Pitsch, Sie sind ja selbst Konrektor einer Schule, was muss sich in puncto Bildung in Schwetzingen ändern?

Pitsch: Junge Familien brauchen eine Ganztagsgrundschule. Wenn es die nicht gibt, dann haben sie auch keine Wahlfreiheit, auf die die CDU und die Freien Wähler immer wieder beharren. Dort steht ein überliefertes Familienbild im Vordergrund, das es so kaum noch gibt. Statt die am besten räumlich dafür geeignete Grundschule zur Ganztagsschule umzuwandeln, wird überall die Kernzeitbetreuung verstärkt - mit riesigen Raumproblemen, deren Beseitigung viel Geld kosten wird. Die ungebundene Ganztagsschule ist auch der falsche Weg, weil es nur eine Halbtagsschule ist, bei der mittags Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Pädagogisch ist das überhaupt nicht sinnvoll.

Und was ist der SPD noch wichtig?

Born: Die Barrierefreiheit in der Stadt muss dringend verbessert werden. Das ist gerade für die vielen älteren Menschen, deren Zahl wächst, eine wichtige Sache. Es könnte so weit gehen, dass ein Kümmerer eingesetzt wird, der mit älteren Menschen darüber spricht, ob sie nicht lieber in einer barrierefreien Wohnung mittendrin leben möchten als alleinstehend im großen Haus, das sie kaum noch in Schuss halten können. Das könnte vielleicht die Stadt mieten oder kaufen und an eine Familie vermitteln, die Platz braucht und diesen auch bezahlen kann.

Pitsch: Schwetzingen braucht dringend ein Tourismuskonzept mit einer Vernetzung von Schloss, Stadt, Kultur und natürlich den vielseitigen Vereinen – mit vielleicht mehr, aber vor allem dem richtigen Personal, die der Bedeutung von Schwetzingen gerecht wird. Das muss strukturiert angegangen werden und würde einen Benefit für die heimische Bevölkerung wie auch für den Tourismus bringen.

