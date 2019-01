Einstimmung auf „Goldene Hochzeit“

In diesem Jahr besteht die Städtepartnerschaft mit dem französischen Lunéville seit 50 Jahren. Die offiziellen Feierlichkeiten richtet die Stadt Lunéville am 11./12. Mai aus, unter anderem mit einer Neuauflage des in den Anfangsjahren der Städtepartnerschaft sehr beliebten „Boom sportif“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Um die „Goldene Hochzeit“ auch in Schwetzingen zu begehen, haben sich zahlreiche örtliche Gruppen und Institutionen engagiert und mit eigenen Veranstaltungen einen Beitrag zum deutsch-französischen Jubiläumsjahr geleistet. Diese sind unter dem Titel „Beaux Jours!“ in einem Jubiläumsflyer zusammengefasst, der im Rathaus, der Touristinformation, weiteren Anlaufstellen in der Innenstadt sowie unter www.schwetzingen.de erhältlich beziehungsweise abrufbar ist.

Vereine, Stadtmarketing, die evangelische Kirchengemeinde, Volkshochschule, Schloss und viele mehr zeigen mit eigenen Aktivitäten ihre Verbundenheit zur Partnerstadt. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und so finden sich vom französischen Markt, über Konzerte, Vorträge, Ausstellungen, lothringische Kochkurse, Food- beziehungsweise Architektur-Fotografie, besondere Stadt-, Schloss- und Museumsführungen bis hin zur Bürgerreise kulinarische, musikalische, künstlerische und geschichtlichen Themen. Zum Spargelsamstag und Weihnachtsmarkt erwarten den Besucher weitere Überraschungen, die die bilaterale Freundschaft betonen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres in Lunéville werden Stadt und Schloss am 28./29. April bei der Landwirtschaftsausstellung „Fête des plantes“ mit einem Informationsstand rund um das Thema Spargel im Lunéviller Schloss präsent sein.

Gedenken an einen Wegbereiter

Während eines Vorbereitungsgespräches in Frankreich besuchte die Schwetzinger Delegation das Grab des ehemaligen Lunéviller Bürgermeisters Michel Closse, der im Alter von 80 Jahren verstorben war. Dort wurde ein Kranz niedergelegt. Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf erinnerte im Beisein unter anderem von Bürgermeister Jacques Lamblin an dessen Wirken zugunsten der Städtepartnerschaft. zg

