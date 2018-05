Anzeige

Es ist 9.20 Uhr, die Glocke schrillt. Mit rauchendem Kopf strömt Robert Daisel mit seinen Mitschülern aus dem Klassenzimmer. Technik bei Markus Bürger: Haftreibung, Statik und Thermodynamik – ziemlich harter Lernstoff, den die Zwölftklässer des TGTM (Technisches Gymnasium mit Profil Technik und Management) der Ehrhart-Schott-Schule in ihrer ersten Stunde an diesem Morgen pauken mussten. Doch die Themen sind Inhalt der Abiturprüfung und daher ebenso Teil des Schulalltags wie Englisch, Mathematik, Computertechnik, Sport und einige andere Fächer. Nach einer kurzen Verschnaufpause steht für Robert Daisel Deutsch auf dem Stundenplan. Faust, der Klassiker der deutschen Literatur, wird ausführlich interpretiert, bevor der 19-Jährige einen Abstecher zur Kantine machen kann, um seinen knurrenden Magen zu stillen.

Moderne Ausstattung

Nach einer zwanzigminütigen Pause geht es weiter mit Physik bei Lukas Kremer, der mit einigen Beispielen die Kräfte der magnetischen Felder veranschaulicht. „Alle Klassen- und Fachräume sind modern ausgestattet, die Werkstätten und Labore entsprechen dem neuesten Stand der Technik. So haben wir die Möglichkeit, die trockenen Lerninhalte auf praktische Art und Weise aufzulockern und zu vertiefen. Außerdem ist das auch eine gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt“, sagt der Lehrer. Ausgestattet mit einem eigenen Tablet, können die Schüler des TGs jederzeit mathematisch-naturwissenschaftliche Apps nutzen, um Zusammenhänge in Diagrammen zu veranschaulichen, geometrische Objekte im dreidimensionalen Raum darzustellen und um Vokabeln, Formeln oder Fakten nachzuschlagen.

Da sich die Schule zentral gelegen mitten in Schwetzingen befindet, bieten sich Robert und seinen Freunden in der Mittagspause von 13 bis 13.45 Uhr zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: Essen in der Kantine, ein Besuch beim Lieblingsdöner um die Ecke oder Stöbern in der umfangreichen Fachzeitschriftensammlung.