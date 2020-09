Eintrittskarten bar bezahlen

Die zunehmende Digitalisierung bereitet Menschen Schwierigkeiten, denn nicht jeder kann mit einem PC, Onlinediensten oder mit Bezahlsystemen umgehen. „Gerade Senioren oder Menschen mit Handicap werden dadurch manchmal von einer Teilnahme am Leben in unserer Stadt ausgeschlossen“, so die Inklusionsbeauftragte Nicole Blem.

Kurzerhand wurde daher mit Corinna Enghusen, stellvertretende Leiterin im Bellamar, und der Freiwilligenagentur „Sei dabei“ ein Konzept erarbeitet, wie der Zugang zum Allwetterbad Bellamar für alle angeboten werden kann. So wird immer montags von 7 bis 9 Uhr an der Freibadkasse unter Vorlage des Personalausweises die Möglichkeit geboten, Eintrittskarten bar zu erwerben (wir berichteten). „Dies ist für ein inklusives Schwetzingen ein sehr wichtiges Angebot“, betont Nicole Blem. Sollten dennoch Hilfebedarf oder Fragen bestehen, kann man sich unter der Telefonnummer 06202/87-493 an die Inklusions- und Seniorenbeauftragte im Generationenbüro wenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020