Eintrittskarten gibt’s von 8 bis 9 Uhr

Eintrittkarten für das Bellamar gibt es jetzt montags von 8 bis 9 Uhr an der Hallenbadkasse, heißt es in einer Pressemitteilung des Bads – also eine Stunde weniger als in den vergangenen Wochen. Die zunehmende Digitalisierung bereitet Menschen Schwierigkeiten, denn nicht jeder kann mit einem PC, Onlinediensten oder mit Bezahlsystemen umgehen. „Gerade Senioren oder Menschen mit Handicap werden dadurch manchmal von einer Teilnahme am Leben in unserer Stadt ausgeschlossen“, so die Inklusionsbeauftragte Nicole Blem.

Es besteht die Möglichkeit, die Eintrittskarten für bis zu vier Wochen im Voraus zu kaufen – dafür den Personalausweis mitbringen. Fragen klärt die Seniorenbeauftragte Nicole Blem unter der Telefonnummer 06202/87493. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.10.2020