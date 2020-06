Einweggrills sorgen für Flächenbrand

Knapp 1000 Quadratmeter Grünfläche gerieten am Montag zwischen 15 und 16.45 Uhr in Brand und lösten einen Feuerwehreinsatz aus. Erste Ermittlungen des Polizeireviers deuten darauf hin, dass ein oder mehrere Unbekannte zuvor auf dem Waldparkplatz an der Friedrichsfelder Landstraße mit Einweggrills grillten und diese nach Benutzung in den Grasstreifen warfen. Dabei flammte das Feuer wieder auf und setzte das Gras, mehrere Sträucher und Teile zweier Bäume in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer auf der gesamten Fläche ab.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 an die Ermittler zu wenden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020