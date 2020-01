Einweisung ist schwierig

Schwetzingen/Wiesloch.Ein 26-jähriger Schwetzinger beschäftigt seit einigen Monaten Polizei, Amtsgericht und städtische Ämter und zunehmend macht sich in der Bevölkerung Unmut darüber breit, dass er noch immer Teil des Stadtbildes ist. Der Mann uriniert in Hauseingänge, zeigt auf einem Schulhof seine „Spielzeugpistole“ vor, onaniert auf einer Parkbank, dringt in bewohnte und unbewohnte Häuser ein und brüllt laut in der Stadt herum.

Im zweistelligen Bereich liegt die Zahl der Festnahmen durch die Polizei. Die bringt ihn dann meist in die Psychiatrische Klinik nach Wiesloch, von wo er nach nur einem oder zwei Tagen dann wieder entlassen wird und in seine Heimatstadt Schwetzingen zurückkehrt, um dort nach kurzer Zeit wieder negativ aufzufallen. Auch das Ordnungsamt, das fast täglich mit der Betreuerin in Kontakt ist, zeigt sich ratlos.

Nur bei akuter Gefährdung

Die Pressesprecherin des PZN Wiesloch, Susann Roßberg, sagt: „Es gibt verschiedene Wege einer Klinikeinweisung. Einer davon ist der, dass Psychiatrische Kliniken Patienten immer wieder durch die Polizei zugeführt bekommen. Für die Zurückhaltung einer Person gegen ihren Willen in einer Psychiatrischen Klinik hat der Gesetzgeber sinnvollerweise hohe rechtliche Hürden definiert. Personen können nur dann in der Klinik gehalten werden, wenn sie aufgrund einer Erkrankung für sich oder andere eine erhebliche und gegenwärtige Gefahr darstellen. Ob eine Erkrankung vorliegt, unterliegt einer ärztlichen Beurteilung. Ob eine akute und erhebliche Gefährdung vorliegt, muss ebenso der Arzt beurteilen, wobei die Sachverhaltsdarstellung durch die Polizei mitentscheidend ist. Fordert der Patient seine Entlassung, obliegt es einem Richter zu entscheiden, ob er gegen seinen Willen aufgrund einer akuten Gefährdung bei einer psychischen Erkrankung im Krankenhaus verbleiben muss.“ jüg

