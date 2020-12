Einzelhandel fordert die Wiedereröffnung

Der Modehändlers Christian Hartmann hat einen Brandbrief an die Bundesregierung formuliert, in dem er auf die Situation der mittelständischen Händler hinweist. In der Region ansässige Einzelhändler wiederum haben eine Pressemitteilung zur Thematik unterzeichnet, die Peter Futterer, Inhaber der „Trendi“-Modegeschäfte in Schwetzingen, an die Redaktion weiterleitete und die nachstehend veröffentlicht wird.

„Die privat geführten mittelständischen Handelsunternehmen kämpfen um ihr Überleben und sind äußerst besorgt, aufgrund der aktuell angeordneten Ladenschließungen für den Einzelhandel. Ganz besonders schmerzhaft ist der Wegfall des Weihnachtsgeschäfts. Das war Grund genug uns zu fragen, ob die politischen Maßnahmen richtig sind. Die Politik stellt es derzeit so dar, als gäbe es beim Einkaufen ein nennenswertes Infektionsrisiko. Deshalb wurden die meisten Einzelhandelsgeschäfte einer Zwangsschließung unterworfen. Eine Umfrage bei den unterzeichnenden Unternehmen hat allerdings ein genau gegenteiliges Bild ergeben: Die Infektionszahlen bei den Mitarbeitern in den Einzelhandelsbetrieben sind sehr deutlich unterdurchschnittlich. Unter unseren Unternehmen gibt es Betriebe mit mehreren hundert Mitarbeitern, bei denen sich bislang kein einziger Mitarbeiter mit Corona infiziert hat. Auch die Betrachtung aller Infektionsfälle einschließlich derer, die sich im Umfeld außerhalb der Arbeit angesteckt haben, ergibt ein extrem unterdurchschnittliches Infektionsgeschehen bei der Belegschaft im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Nach unserem Kenntnisstand ist das auch repräsentativ für den Rest des stationären Einzelhandels.“

Teil der Lösung

„Wenn unsere Angestellten nicht (oder fast nie) infiziert sind, ist für uns unverständlich, wie es im Handel zu Infektionsketten kommen soll. Unsere Betriebe beschäftigen aller Altersklassen und nicht selten auch Mitarbeiter, die das Rentenalter bereits überschritten haben. Selbstverständlich unternehmen wir große Anstrengungen, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen und diese Maßnahmen funktionieren.

Es gibt viele andere Wirtschaftsbereiche mit deutlich höheren Infektionszahlen als im Einzelhandel, die noch geöffnet sind. Daher sehen wir die derzeitigen Maßnahmen als an der falschen Stelle getroffen. Wir können die Schließung der Einzelhandelsbetriebe nur unter der Prämisse nachvollziehen, dass das Symbol „Schließung der Läden“ für die Bevölkerung weithin sichtbar ist und möglicherweise einen Effekt auslöst. Die Existenz vieler Händler, Mitarbeiter und gewachsener Einkaufsstrukturen werden der Symbolik dieser Maßnahme geopfert.

Zeitgleich sind die angebotenen Entschädigungen der Überbrückungshilfe III willkürlich, ungerecht und völlig unzureichend. Die Hilfen kompensieren nicht annähernd die Verluste im Schließungszeitraum und sind lediglich ein Ersatz für einen kleinen Teil der Betriebskosten. Die aus unserer Sicht völlig falsche Maßnahme der Geschäftsschließung der Einzelhandelsbetriebe und fehlende Kompensation durch die Politik wird dazu führen, dass wir in der Einzelhandelslandschaft viele Insolvenzen und dadurch verödete Innenstädte sowie eine erhöhte Arbeitslosigkeit sehen werden. Die kulturelle Bedeutung und die integrative Kraft des Handels ist in großer Gefahr.

Dabei müsste das nicht sein: Der Einzelhandel ist nach unserer Überzeugung nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung: Wer einkauft, macht das mit allen Sicherheitsvorkehrungen und nimmt keine anderen, potenziell gefährlicheren Aktivitäten wahr. Je mehr Händler geöffnet haben, desto mehr verteilt sich das Kundenvolumen auf eine größere Fläche. Bei der Beschränkung auf Supermärkte, Drogerien und Postämter bilden sich viel größere Menschansammlungen. Unter anderem in den Abteilungen, die die Sortimente der geschlossenen Geschäfte anbieten. Wir fordern daher eine sofortige oder sehr zeitnahe Wiedereröffnung des derzeit geschlossenen stationären Einzelhandels oder angemessene Entschädigungen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.12.2020