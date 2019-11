„Eisbahn“ aus Kunststoff

Lea (l.) und Hannah sind die ersten auf der Synthetikbahn. © Hardung

Schwetzingen.Etwas holprig fahren Lea und Hannah dem Schwetzinger Schloss entgegen. Lange haben die neun- und zehnjährigen Mädchen auf diesen Tag gewartet: Erstmals ist auf dem Schlossplatz eine Synthetikbahn zum Schlittschuhlaufen eröffnet worden. Es ist nach Angaben des Betreibers die größte derartige Anlage in der Region, am Speyerer Altpörtel gebe es eine ähnliche, etwas kleinere Bahn.

Ali Ghawami vom Schwetzinger Restaurant „Walzwerk“ hat sich an den neuartigen Schlittschuhspaß gewagt, der ökologisch gut vertretbar sei. Die Kunststoffbahn des schweizer Anbieters „Glice“ brauche weder Strom noch Wasser. Ein Generator – wie bei einer Eisbahn – sei also nicht mehr nötig und der Fahrspaß deshalb nicht mehr von der Außentemperatur abhängig. „Je wärmer die Kufen werden, umso leichter geht es“, erklärt Ghawami den beiden Mädchen. Spezielle Schlittschuhe brauchen die Nutzer nicht. „Sie sollten nur gut geschliffen sein, aber das können wir auch hier vor Ort erledigen“, so Ghawami. Die Bahn schließt am 12. Januar. nina

