Eisbock aus der Tiefkühltruhe

Für dieses Jahr ist es die letzte Bierprobe, die die Welde Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann live am Donnerstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr aus dem Welde Brauhaus senden. Winter- und Weihnachtsbiere aus Schottland, Hamburg, Berlin und Plankstadt stehen diesmal zur Verkostung bereit. Außerdem wird im Vorfeld ein Eisbock in der Tiefkühltruhe hergestellt. Die Bierpakete sind ausverkauft, aber Zuschauen ist auch ohne passendes Paket kostenlos möglich.

Unweit von Aberdeen, im Nordosten Schottlands, liegt Ellon, die kleine Heimatstadt der Brauerei Brewdog. „Hoppy Christmas“ heißt das Simcoe IPA in der 0,33-Liter-Dose, ein hauptsächlich mit Simcoe-Hopfen eingebrautes India Pale Ale mit 7,4 Prozent Alkoholgehalt. „Ein festlicher, fruchtiger Kerl, der haufenweise Zitrusaroma mitbringt“, so beschreiben die schottischen Macher ihre Spezialität. Aus Hamburgs erster, 2014 gegründeter Bio-Brauerei Wildwuchs Brauwerk kommt ein „Bock d’Orange“ auf den Tresen. Das fruchtige Starkbier wird von den Aromen des Hopfens Mandarina Bavaria dominiert und kommt auf einen Alkoholgehalt von 7,9 Prozent. Schoppe Bräu aus Berlin-Kreuzberg wartet mit ihrem unfiltrierten „All I want for Xmas is Roggn Roll“ auf. Mit dem „Bourbon Barrel Bock“ aus der Plankstadter Welde Braumanufaktur ist ein fassgereiftes Bockbier mit feiner Bourbon-Kopfnote dabei. Mit einem Alkoholgehalt von 6,6 Prozent gehört es zu den etwas weniger starken Bockbieren. Bereits ausverkauft ist der Kurpfalzbräu „Eisbock“, für diese Bierprobe stellten die Brauer in Plankstadt 220 Flaschen zurück. Der Eisbock wurde traditionell gebraut und anschließend acht Wochen im Tank ausgefroren.

Einfach selbst machen

Selbermachen ist im Trend und macht Spaß, das gilt auch für einen selbstgemachten Weizen-Eisbock. Benötigt werden dazu eine große Plastikflasche, ein Flaschenöffner, ein Haushaltstrichter und – natürlich Bier. Für die zwölfte Bierprobe soll es ein „Ur-Weizen“ von Kurpfalzbräu sein. Warum eine Plastikflasche? Weil das Bier in diese Flasche umgefüllt und dann in der Tiefkühltruhe einige Stunden gefroren und regelmäßig gedreht werden muss. Da sich die Flüssigkeit beim Gefrieren ausdehnt, kann die Plastikflasche nachgeben, während die Glasflasche platzt. Zu guter Letzt die gefrorene Plastikflasche kopfüber über die mit dem Trichter versehene Bierflasche hängen und den Verschluss öffnen. Dann geht’s tropfenweise weiter. Ein Versuch, für den sich so ziemlich jedes Bier eignet. Übrigens: Am Donnerstag, 14. Januar 2021 geht’s weiter mit der 13. Bierprobe, gestartet wird mit einer Foodpairing-Verkostung mit „Bier & Käse“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020