Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) auch in diesem Sommer ein Open-Air-Benefiz-Konzert mit Claus Eisenmann (Bild) vorbereitet. Es findet am Samstag, 7. Juli, um 19 Uhr statt. Der Vorstand der Awo hat sich zur Aufgabe gemacht, in jedem Jahr eine Spendenaktion für Bedürftige durchzuführen – im vergangenen Jahr für die Lebenshilfe.

Die Awo möchte aber auch Gemeinden in der Region unterstützen und wird daher in diesem Jahr den Erlös nach Brühl an die Notgemeinschaft „Stiftung für Menschen in Not“ spenden. Dank der Unterstützung der Volksbank Kur-und Rheinpfalz und der Sparkasse Heidelberg werden die Kosten für die Awo überschaubar bleiben, so dass die Notgemeinschaft bestimmt mit einem ansehnlichen Betrag bedacht werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Awo-Ortsverein Brühl wurde vor einigen Jahren aufgelöst und die Mitglieder in Schwetzingen übernommen, daher ist auch Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Ortsverein Schwetzingen Mitglied und übernimmt die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung.