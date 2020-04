Eiskauf ganz spontan

Die Eisdiele Amami darf ihre Türen für den Straßenverkauf öffnen. © Hardung

Erst kürzlich haben wir den Unmut unserer Leser über die Corona-Verordnung thematisiert. Eisdielen dürfen bislang ihre Kugeln nicht im Straßenverkauf anbieten. Einzig ein Abholservice war bis dato erlaubt.

Diese Rechtsverordnung wird nun nach Angaben des Regierungssprechers von Baden-Württemberg, Rudi Hoogvliet, geändert – bald kann das Eis wieder über die Theke gehen. „Die Verordnung wird voraussichtlich an diesem Freitag, 17. April, überarbeitet“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Schon am kommenden Montag, 20. April, dürfe das Eis dann wieder bei einem Spaziergang an der Eisdiele gekauft werden – aber mit Abstand. nina

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020