Eiszeit im Palais Hirsch

Dieses Werk trägt den Titel „Der Eisfreund“. © Rießbeck

Der Kunstverein initiiert eine neue Ausstellung im Palais Hirsch. Gerhard Rießbeck zeigt unter dem Titel „Außenposten“ seine Arbeiten. Die Vernissage ist am Freitag, 1. März, um 18.30 Uhr. Der Vorsitzende des Vereins, Erik Schnatterer, wird die Ausstellung eröffnen, Kurator Dr. Dietmar Schuth hält die Einführung.

Mit dem 1964 geborenen und in Bad Windsheim/Franken lebenden Maler Gerhard Rießbeck präsentiert der Kunstverein Schwetzingen im Palais Hirsch eine sehr winterliche Ausstellung. Nach seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg entführte Rießbeck ein DAAD-Stipendium 1994 für vier Monate nach Island. 1998 folgte eine Reise nach Grönland, 2000 eine nach Lappland und 2001 eine sechswöchige Arktisexpedition mit dem berühmten Alfred-Wegener-Institut, das ihn als offiziellen Expeditionsmaler engagiert hatte. Viele weitere Reisen in den Norden sollten bis in jüngste Zeit folgen.

Faszination der Einsamkeit

Hier im Norden ist die Romantik noch zu finden. Ewige Landschaften ohne Menschen und urbane Lichtverschmutzung machen die Natur und insbesondere die Nacht zu einem elementaren Erlebnis. Auf langen Wanderungen durch Eis und Schnee vertiefen sich die arktischen Landschaftseindrücke in ihren besonderen Lichtstimmungen. Bisweilen setzt Rießbeck auch sich selbst in Szene und porträtiert sich als unverfrorenen Romantiker in metaphysischer Einsamkeit. Vor Ort ist freilich schlecht malen, Fotografien und Skizzen versuchen die Eindrücke zu notieren. Wieder zurück im warmen Zuhause werden diese in feinste Ölmalerei umgesetzt. So entstehen winterliche und traumhaft schöne Gemälde in einem naturgemäß kühlen Kolorit, die von Einsamkeit und einer durchaus romantischen Weltflucht erzählen, wie der Titel „Außenposten“ andeutet. Hinzu treten surreale und abstrakte Motive. zg

