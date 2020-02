Elf Schäden beseitigt

Elf Einsätze – so lautet die nun veröffentlichte Bilanz der Feuerwehr nach dem Sturmtief Sabine vor einer Woche. Begonnen hatte die Einsatzserie mit dem Aufrichten von umgewehten Bauzäunen in der Bodelschwinghstraße und der Scheffelstraße. Ein umgefallener Baum in der Siedlerstraße wurde vom Besitzer selbstständig entfernt.

In der Luisenstraße hing eine Plane an einem Dachständer fest. Hier musste zunächst der elektrische Strom durch den Energieversorger freigeschaltet werden. In der Marstallstraße musste aufgrund heruntergefallener Ziegel die Einsatzstelle abgesichert werden. Eine Fachfirma übernahm die weiteren Tätigkeiten.

Baum stürzt auf Gebäude

In der Bismarckstraße musste ein weiterer Bauzaun aufgestellt werden. Bei einer gelösten Rollenmarkise an einer Turnhalle konnte die Feuerwehr den Hausmeister verständigen, der sich dann darum kümmerte. In der Karlstraße waren Ziegel heruntergefallen, weitere drohten abzustürzen. Hier beseitigte die Feuerwehr mit der Drehleiter die Gefahr und sicherte die Einsatzstelle ab. Weil ein Dachblech an einem Hochhaus in der Gustav-Stresemann-Straße abzurutschen drohte, wurde der Bereich darunter abgesperrt und das Blechteil demontiert.

In der Friedrich-Ebert-Straße waren Dachziegel gelockert, die dann mit der Drehleiter beseitigt wurden. In der Scheffelstraße stürzte in den Abendstunden des 11. Februar ein Baum auf ein Gebäude und hatte dieses beschädigt. Der Baum wurde mittels maschineller Zugeinrichtung gesichert und dann mittels Drehleiter und Kettensäge abgetragen. zg

