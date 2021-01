Ella, Henry und Noah beliebt

Beim Blick auf die Standesamtsstatistik für 2020 sticht – wie schon in den Vorjahren – eine Zahl besonders heraus: die Geburtenzahl. In Schwetzingen wurden im vergangenen Jahr 856 Geburten (2019 waren es 831 Geburten) beurkundet, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Das ist nach dem bisherigen Höchststand von 1991 mit damals 910 Geburten ein neuer Rekord.

In absoluten

...