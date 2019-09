Eltern bei Erziehung unterstützen

Eltern von Familien, die nach Deutschland kommen und Aufnahme finden, haben besondere Probleme, sich hier zu orientieren, mit den vorhandenen Systemen in Schule, Kindergarten und Leben vertraut zu machen und auch die geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Das ist auch die Erfahrung von Markus Liu-Wallenwein, Integrationsbeauftragter der Stadt.

An diesen Punkten knüpft ein Kurs an, den die Volkshochschule ab Mittwoch, 9. Oktober, achtmal mittwochs, jeweils 9 bis 12 Uhr, für betroffene Eltern unter dem Stichwort „Integrationsbausteine“ anbietet, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Kinderbetreuung wird angeboten

Diplomsozialpädagogin Heide Graze leidet den Kurs. Ihr geht es besonders darum, mit sehr individueller Ansprache die Erziehungskompetenzen der Eltern zu stärken, aber auch in den Gesprächen herauszufinden, wo besondere Belastungen für die Familien liegen und Unterstützung möglich ist, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie wird von Integrationsbegleiterin Samina Tabas-sum unterstützt.

Die Veranstaltung ist dank Förderung für alle Teilnehmer kostenfrei. Als Besonderheit wird zudem eine Kinderbetreuung während der Kurszeit angeboten. Ebenso stehen Dolmetscher zur Verfügung, falls erforderlich. zg

