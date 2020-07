Eltern profitieren

Im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Steuerklasse II von derzeit 1908 Euro für 2020 und 2021 auf 4008 Euro angehoben und damit mehr als verdoppelt. Der Erhöhungsbetrag für jedes weitere Kind in Höhe von 240 Euro bleibt unverändert, teilt das Finanzamt Schwetzingen mit.

Was müssen Alleinerziehende nun tun, wenn sie davon Gebrauch machen möchten? Sofern sie am 26. Juni in einem aktiven Arbeitsverhältnis stehen, müssen sie nicht zum Finanzamt kommen und auch keinen Antrag stellen. Zur raschen und unkomplizierten Abwicklung wird der zusätzliche Freibetrag in Höhe von 2100 Euro durch die Finanzämter in die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) eingepflegt und dem Arbeitgeber für die Berechnung des Lohnsteuerabzugs automatisch bereitgestellt. Nur, wenn sie den erhöhten Entlastungsbetrag nicht nutzen wollen, müssen sie sich bei ihrem Wohnsitzfinanzamt melden und der Eintragung widersprechen. Dies kann formlos erfolgen.

Soweit Alleinerziehende erst nach dem 26. Juni ein aktives Arbeitsverhältnis aufnehmen, können sie die Eintragung des erhöhten Entlastungsbetrags formlos bei ihrem Wohnsitzfinanzamt beantragen. Dieses kann den Betrag dann in die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale einpflegen. zg

Info: https://steuerchatbot.digital-bw.de/

