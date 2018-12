Eltern sind hier gut aufgehoben

Region.Mitten in der Nacht geht es los: Wie eine Sirene wird der Säugling in seinem Babybett immer lauter. Er weint, schreit und quengelt. Die Gründe dafür können endlos sein. Hunger, Müdigkeit oder einfach eine volle Windel führen bei Säuglingen schnell zu Unwohlsein. Das große Problem: Das Kind kann sein Bedürfnis (noch) nicht in Worte fassen – und die Eltern bleiben oft rat- und hilflos

