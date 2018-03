Anzeige

Marcel Avcioglu und Sascha Staletovic zogen stolz den Bauhelm auf und nahmen den Spaten in der Hand. Zusammen mit der ganzen Prominenz durften die beiden Schüler gestern den offiziellen Startschuss zum Neubau der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule vollziehen. „Die beiden haben immer am meisten nach den Plänen gefragt“, erklärte Rektor Florian Nohl, warum er ausgerechnet Marcel und Sascha für den Spatenstich zum 30-Millionen-Projekt auswählte, das im Frühsommer 2020 fertiggestellt sein soll. „Das ist der zweitschönste Augenblick bei so einem Bauvorhaben“, sagte Oberbürgermeister René Pöltl.

Der schönste Moment komme dann bei der Einweihung, auf die sich alle schon freuen – seine beiden Bürgermeister-Kollegen Jens Geiß (Oftersheim) und Nils Drescher (Plankstadt) genauso wie Zweckverbandsvorsitzender Matthias Steffan und vor allem Schulleiter Nohl.

Optimale Bedingungen

Denn in zweineinhalb Jahren werden die rund 800 Schüler und 70 Lehrer ein hochmodernes Schulgebäude mit rund 12 000 Quadratmetern Fläche bekommen, das optimale Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit, aber ebenso für die Essensversorgung oder auch für so wichtige Themen wie Inklusion biete, betonte der Oberbürgermeister. Seit 2013, als die Gemeinderäte der drei Trägergemeinden Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt den Grundsatzbeschluss für die Einführung der Gemeinschaftsschule gefasst hatten, werde intensiv an dem Projekt gebastelt.