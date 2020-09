„Endlich wieder Publikum sehen, hören, spüren“

„Wenn Musik auf Freundschaft trifft“ – diesen Untertitel haben Mathias Buchta (Gitarre), Tobias Nessel (Schlagzeug) und Dominik Steegmüller (Gesang) ihr fast schon ausverkauftes Gartenkonzert am Samstag, 12. September, 19.30 Uhr, am evangelischen Melanchthonhaus gegeben. Nach einer langen Corona-bedingten Durststrecke freuen sie sich sehr auf diesen Auftritt, wie sie im Interview mit dieser Zeitung erzählen.

Ist das Konzert am Melanchthonhaus der erste öffentliche Auftritt für euch? Wie sehr freut ihr euch darauf?

Mathias Buchta: Es ist unser erstes gemeinsames Konzert seit dem Lockdown. Wir freuen uns sehr darauf. Open Airs bieten ohnehin immer eine sehr schöne Atmosphäre und gerade in Verbindung mit akustischer Musik empfinde ich solche Konzerte immer als ein Highlight.

Dominik Steegmüller: Wir waren nun sieben Mal für den Online-Gottesdienst „for your soul“ im Einsatz. Das hat vor allem am Anfang in den Monaten März und April meiner Künstlerseele gut getan, als gar nichts mehr ging. Der Sound von Session Pro war klasse – so macht musizieren Spaß. Ein Livestream wird jedoch nie ein richtiges Konzert ersetzen. Wieder für Publikum zu spielen, das wir sehen, hören, spüren können – zumal mit Kumpels – darauf freue ich mich sehr. Auch wenn es mit angezogener Handbremse stattfinden wird. Alles andere wäre unvorsichtig und der Situation nicht angemessen.

Tobias Nessel: Tatsächlich spiele ich seit Mai wieder fast „regelmäßig“ Konzerte, wenn auch in veränderter Form. Aber bei mir ist inzwischen der Funke erloschen, Autokino-Konzerte oder Livestreams zu spielen. Mir fehlt das Publikum. Einzig die „for your soul“-Gottesdienste behalte ich bei. Hier kommt das Feedback meistens sofort nach Ausstrahlung per Handynachrichten zu uns. Oder du läufst nichtsahnend durch deinen Ort und wirst von Menschen angesprochen, die sich bei dir für deine Musik bedanken. Toll!

Die Musikbranche ist ja von Corona besonders gebeutelt. Wie hart hat es euch persönlich getroffen? Wie habt ihr die Zeit erlebt? Habt ihr eventuell andere, neue Dinge gemacht, um über die Runden zu kommen?

Steegmüller: Leider hält die Corona-Krise in der gesamten Veranstaltungsbranche nach wie vor an. Ich verdiene hauptsächlich durch Firmenveranstaltungen, die nahezu alle abgesagt wurden. Zwei dieser Termine stehen für dieses Jahr noch im Kalender – mal schauen, ob die stattfinden. Für nächstes Jahr sieht es nicht viel besser aus. Somit hat mich diese Krise ziemlich getroffen. Allerdings sehe ich für mich auch Chancen, neues Terrain zu erkunden. Ich arbeite mittlerweile als Synchronsprecher. Mit „The News“ bereiten wir gerade einen Youtube-Kanal vor, mit dem wir im Herbst online gehen wollen. Auch gab es ein paar Studiojobs, die sehr gelegen kamen.

Nessel: Die Anfangszeit direkt nach dem Lockdown war durch andauernde Konzertabsagen nicht leicht für mich. Tatsächlich haben mir unsere Auftritte in den „for your soul“ -Gottesdiensten des Schwetzinger Pfarrers Steffen Groß sehr viel Freude und Mut gegeben. Und auch die Gewissheit, dass ich Musik aus dem Herzen mache und machen will. Zumindest unsere Schüler konnten wir – wenn auch eine Zeit lang nur digital – unterrichten. Unsere Klangfabrik, die Musikschule, die ich mit Mathias betreibe, konnten wir seit März erweitern. Wir haben 200 Quadratmeter als Rohbau übernommen und bis heute zu neuen schicken Räumlichkeiten verwandelt. Das wäre mit einem normal gefüllten Kalender nicht ohne Probleme gegangen.

Ihr habt ja schon bei den Online-Gottesdiensten in der Wollfabrik zusammen gespielt. Aber das waren ja nicht eure ersten gemeinsamen Auftritte. Wie habt ihr euch gefunden?

Buchta: Privat kennen wir uns schon seit zehn Jahren, teilweise sogar schon viel länger. Musikalisch hat es nicht lange gedauert, bis wir dann gemeinsam auf der Bühne standen. Mittlerweile sind wir Freunde und Geschäftspartner.

Was erwartet die Besucher an diesem Abend beim Gartenkonzert?

Buchta: Unser befreundeter Pfarrer Steffen Groß hat uns im März mit der Idee der „for your soul“-Gottesdienste begeistert und wir haben sofort unsere musikalische Unterstützung zugesagt, da uns das Konzept überzeugte. Viele helfende Hände haben daraus eine erfolgreiche Serie gestartet, die noch bis Ende des Jahres weiterlaufen soll. Aus diesem Gedanken heraus bot uns Steffen Groß Unterstützung an, unsere Musik in einem Corona-konformen Rahmen live zu präsentieren. Wir arrangieren bekannte und auch unbekannte Songs für unsere Besetzung, also Gesang, Gitarre und Percussion, und dadurch entstehen oft neue, überraschende Versionen, die man sich so vorher nicht vorstellen konnte.

Steegmüller: Ich würde sagen, den Besucher erwartet ein entspannter und unterhaltsamer Spätsommerabend bei guter Musik und gut gelaunten Gastgebern. Wir werden einige Songs aus dem Gottesdienstprogramm spielen, aber sicher auch den ein oder anderen Gassenhauer.

Was gibt es in Sachen Hygienekonzept zu beachten? Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Buchta: Natürlich befolgen wir das vom Rathaus genehmigte Hygienekonzept. Das bedeutet, dass wir einen Stuhlabstand von 1,50 Meter einhalten und dass auf den Laufwegen Maskenpflicht besteht. Auch wird durch mehrere Getränkestationen eine Gruppenbildung verhindert. Und natürlich stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Leider werden wir aus hygienischen Gründen keine Speisen anbieten, sondern nur Getränke. Wir organisieren das Konzert komplett in Eigenregie, wir sind sogar mit Maßbändern auf dem Gelände unterwegs gewesen, um ganz sicher zu sein, dass die geforderten Abstände eingehalten werden können. Aus diesem Grund können wir nur 130 Plätze anbieten, von denen momentan die meisten schon verkauft wurden. Wir mussten praktisch keine Werbung machen. Im evangelischen Pfarrbüro gibt es noch ein kleines Kartenkontingent.

Noch ein Blick in die Zukunft: Habt ihr die Hoffnung, dass es dieses Jahr noch mehr Kultur- und Musikveranstaltungen geben kann? Was sind eure Pläne?

Steegmüller: Im Herbst wird es wieder kühl, dann ist die Zeit der Open Airs vorbei. Was im Freien gut möglich war, wird drinnen so nicht funktionieren. Gepaart mit steigenden Infektionszahlen mache ich mir da keine großen Hoffnungen. Für Dezember wurde mir schon eine Tour abgesagt. Mein Fokus wird verstärkt auf den neuen Aufgaben liegen.

Nessel: Ich persönlich sehe für den Herbst und Winter auch sehr schwarz, was die Kulturbranche angeht. Aber Lichtblicke gibt es immer wieder. Und so stehen bei mir im Herbst interessante Projekte auf dem Plan. Es geht weiter.

