Energie der Natur nutzen

Die kleine Rennmaus Lilly lebt fernab der Zivilisation. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lila erzeugt sie die Energie in ihrem Zauberhaus selbst. Spielerisch zeigten die Schüler der siebten Klasse, wie die zwei Rennmäuse mit ihrer eigenen Kraft Energie produzieren. Ein Windrad und ein Solarpanel auf dem Dach sowie ein Wasserrad am Bach erzeugen die Energie für die technischen Geräte im Zauberhaus.

Stationen leicht und spielerisch

Nach dieser Erklärung der Rennmäuse bekamen die Schulanfänger die Möglichkeit, an den Stationen selbst Hand anzulegen. An der ersten Station bastelten sie aus Papier und einem Stab ein eigenes Windrad. An der Station zum Thema „Erneuerbare Energien“ mussten sie ein Memory lösen und die richtigen Bilder miteinander verbinden. Zum Beispiel passten ein Solarpanel und die Sonne zusammen und die Siebtklässler erklärten den Kindern, wieso das so ist. Station drei vermittelte den Kindern, wie natürlich Strom hergestellt werden kann. Die Schüler zeigten den Kleinen eine Kartoffelbatterie, in die Cent-Münzen und ein kleiner Zinkring gesteckt wurden. Diese Enden verbanden die Schüler mit Kabeln und konnten so erklären, dass Energie entsteht, aber diese natürlich nicht ausreicht, um genügend Strom für das Zauberhaus von Rennmaus Lilly zu erzeugen. An Station vier hatten die Schimperschüler eine Murmelbahn aus Plastik gebaut, um den Schulanfängern die verschiedenen Energieformen, wie zum Bespiel Höhen- und Bewegungsenergie näher zu bringen.

Auch die Schüler selbst waren von dem Projekt angetan. Sarah las die Geschichte vor und sagte: „Den Kindern zu zeigen, wie etwas funktioniert war toll. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, nach der Schule was mit Kindern zu machen. Das ist jetzt etwas anders.“ Auch Lias, der gemeinsam mit Merlin, Noah und Sarah das Zauberhaus aufgebaut hatte, war mit Freude bei der Sache. „Das Zauberhaus haben wir aus großen Kartons gebaut, aber es ist uns leider auch mal zusammengebrochen. Frau Zachert hat uns dann geholfen alles mit Klebeband festzumachen“, lachte er und ging wieder an die Station, um den Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. vas

