Energieberatung persönlich möglich

Ob Energiespartipps, Informationen zu umweltbewusstem Bauen und Sanieren oder Fördermöglichkeiten von erneuerbaren Energien: Ab dem Montag, 26. Oktober, beraten die Experten der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA) interessierte Bürger wieder persönlich. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Es steht ein ausreichend großer Raum im Untergeschoss des Ordnungsamtes (Zeyherstraße 1) zur Verfügung, so dass der Mindestabstand gewährleistet wird.

Handdesinfektion ist verfügbar, das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist vorgeschrieben. Die Beratung findet jeden zweiten Montag zwischen 16 und 18 Uhr statt. Wer einen Termin wahrnehmen möchte, meldet sich bitte vorab telefonisch bei der Stabsstelle Klimaschutz unter 06202/8 74 80 oder bei der KliBA 06221/99 87 50 an. Selbstverständlich sei eine Beratung am Telefon, per E-Mail oder Briefpost weiterhin möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.10.2020