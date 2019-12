Energieeffizienz im Blick haben

Die finale Gemeinderatssitzung in diesem Jahr findet am Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Agenda ist ambitioniert, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS).

Es geht darum, das Rothacker’sche Haus als Zentrum der Bürgerbegegnung nach modernsten Anforderungen zu installieren – und das mit erheblichen eigenen städtischen Mitteln sowie mit Geldern aus Fördertöpfen des Landes und des Bundes. Was bisher keine Beachtung fand, ist nach Ansicht der ABS die Einbindung von Umweltschutzmaßnahmen in Form der Energieversorgung weg von fossilen Brennstoffen und der Schaffung eines besonderen Mikroklimas durch eine Fassadenbepflanzung wie sie seit zirka sechs Jahren in Wien usus ist. Hier könnte Schwetzingen Vorbild sein. Ebenso würde sich das Rothacker’sche Haus als Modellprojekt eignen, wie man Denkmalschutz und Energieeffizienz in einem verwirklichen kann. Dies sollte bei den doch erheblichen Generalplanungsleistungen von mehr 2,1 Millionen Euro möglich sein. Auch die Beantragung von Fördermitteln würde dadurch erheblich erweitert und damit das städtische „Säckl“ entlasten.

Die Fortsetzung des Lärmaktionsplanes begrüßen die Aktiven Bürger grundsätzlich, sehen aber auch die Grundlagen der Lärmbelastungen als unzureichend an. Da Lärmbelästigungen rein rechnerisch erfolgen und immer nur einen annähernden Pegel ergeben, kann man den betroffenen Bürgern wohl nicht klarmachen, dass ihre wahrgenommenen Lärmbelästungen gar nicht vorhanden sind. Hier sind tatsächliche Belastungen zu beachten und darauf aufbauend Aktionen zur Reduzierung durchzuführen.

Keine Teilnahme am Projektaufruf

Eine Aufnahme in das Förderprogramm Projektaufruf 2020 bezüglich des Pfaudler-Areals halten die ABS derzeit für nicht förderlich, schreiben sie weiter. Es würden dabei investive, investitionsvorbereitende und konzeptionelle Anforderungen mit ausgeprägtem städtebaulichem Bezug gestellt, diese seien dem Erachten der ABS nach derzeit auf dem Pfaudler-Gelände nicht gegeben. Die den Bürgern bekanntgegebenen Entwürfe seien nichts anderes als das bundesweite Streben der Immobilienwirtschaft nach Renditen und nicht nach bezahlbarem Wohnraum. Der Antrag setzt mindestens eine bis maximal vier Fotos, Zeichnungen oder Plandarstellungen des Projektes und seiner Verortung im städtebaulichen Umfeld als PDF-Datei, den Nachweis eines Beschlusses über die Unterstützung des Stadt- oder Gemeinderates voraus. Den Sachpunkt kommunale Haushaltsnotlage kann man im Falle von Schwetzingen außer Acht lassen. Aber da das Objekt von einem Privatinvestor ausgeführt werden soll, ist ein Nachweis seines Finanzierungsanteils erforderlich. Der Eigenanteil der Kommunen beträgt grundsätzlich ein Drittel der von Bund und Kommune zu tragenden Projektkosten, so heißt es in der Vorlage. Nur wird über den Betrag nicht gesprochen. Welche anrechenbaren Kosten sind von Bund und Kommune zu tragen? Hier sollte das Risiko für die Gemeinde benannt werden. Auch ist die Frage nach Landesmitteln nicht abgesprochen worden. Werden Landesmittel beantragt und gewährt? Eine Stellungnahme des für die Städtebauförderung zuständigen Landesressorts ist ebenfalls Bestandteil des Antrages.

Der Haushaltsentwurf ist auf Grund des Umfanges nicht abschließend zu beurteilen.

Die ABS stellen auch noch einmal klar, dass sie nicht gegen eine barrierefreie Fußgänger- und Fahrradbrücke vom Pfaudler-Gelände zur Innenstadt sind, sondern gegen die beabsichtigte Machbarkeitsstudie (wir berichteten). Die Kosten hierfür könnten sinnvoller verwendet werden. Die Machbarkeitsstudie zum Konversionsgelände der Tompkins Barracks haben eine mögliche Bebauung aufgezeigt, aber auch die doch erheblichen Flächen, welche dem Naturschutzrecht unterliegen. Mit der Machbarkeitsstudie böte sich die Möglichkeit, dieses Areal sinnvoll als Wohnungs-, Sozialgebäude- und Naherholungsgebiet zu nutzen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

