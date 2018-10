Energiegeladene Darbietung

Hagen Grube sorgt an der Bassgitarre für erdigen Rock. © Grube

Unter dem Motto „Livemusik im Saal“ präsentiert sich „WoodRock“ in schönen Ambiente des Gasthauses „Blaues Loch“ in der Zeyherstraße. Die Band aus Kronau hat sich als Ziel gesetzt, die Rock-Höhepunkte der 1960er und 70er Jahre wieder aufleben zu lassen. Ein Gefühl von Woodstock kehrt ein, wenn „Wood-Rock“ eintaucht in die zeitlosen Klassiker der Rockgeschichte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Repertoire besteht aus musikalischen Höhepunkten vergangener Dekaden, gespielt im Stil von Jimi Hendrix, Free, Gary Moore, Cream, Tom Petty, Ufo, um nur einige zu nennen. Es sind Songs, die nur noch selten dargeboten werden. Die Songs werden energiegeladen dargeboten und stehen für erdige Rockmusik.

Griffige Gitarrenlicks auf einem treibenden Bass- und Drum-Fundament führen die Zuhörer zurück in der Welt der Harleys und des schnörkellos puren Classic Rock. Auf der Bühne stehen mit Sologitarre und Gesang Horst Marthaler, mit Bassgitarre und Gesang Hagen Grube sowie an den Drums Berthold Zoz. zg

