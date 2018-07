Engagement in großer Pause

Anzeige

Als frisch gebackene Absolventen der Juniorhelfer-AG bekamen 38 Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen der Südstadtschule nun offiziell ihre Ernennungsurkunden überreicht. Zehn Stunden lang hatten sie in diesem Arbeitskreis zum Leitsatz „Kinder helfen Kindern“ Unterricht zur Unfallverhütung und Heranführung an die Regeln der Ersten Hilfe erhalten. Nachdem sie nun ihre erforderliche Prüfung abgelegt haben, können sie als ausgebildete Juniorhelfer in der großen Hofpause eingesetzt werden, Mitschüler betreuen und nun sogar kleinere Wunden versorgen.

Klassenlehrerin Lea Glaubitz-Noe betreut das Schulprojekt seit 2013. „Die Schulleitung und das ganze Kollegium sind begeistert über die großartige alljährliche Resonanz“, berichtete sie stolz. Es seien verschiedene Pluspunkte, die äußerst positiv zu bewerten seien. Die Schüler übernehmen soziale Verantwortung, setzen sich sehr engagiert für ihre Klassenkameraden ein, lernen couragiert zu werden und haben in späteren Jahren keine Scheu Erste Hilfe zu leisten.

„Wir haben viel gelernt“

Melina, Lina (beide acht Jahre alt) und der neunjährige Niklas haben es nicht bereut, mitzumachen. „Das hat sogar riesig Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und können jetzt auch zu Hause und auf dem Spielplatz helfen, wenn etwas passiert“, verrieten sie.