Engagement würdigen

Die Stadt wird am Dienstag, 16. Juni um 19 Uhr im Palais Hirsch wieder junge Menschen im Ehrenamt auszeichnen. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 27 Jahren, die sich in besonderer Weise durch freiwilliges, bürgerliches Engagement in der Gesellschaft verdient gemacht haben, können ausgezeichnet werden. Dazu zählen zum Beispiel Initiativen und Aktivitäten in den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Sport, Soziales, Natur- und Umweltschutz. Die zu Ehrenden müssen in Schwetzingen wohnen oder ihr Engagement in oder für die Stadt erbringen.

Die Auszeichnung soll jungen Mitbürgern, die bereits ehrenamtlich tätig sind, zeigen, dass ihr Einsatz gewürdigt und anerkannt wird, aber auch andere motivieren, ebenfalls ein Ehrenamt zu übernehmen.

Anträge können bis spätestens Freitag, 8. Mai, formlos bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Es gelten die Richtlinien zur Förderung des Ehrenamtes, die auf der Schwetzinger Homepage unter „Stadt und Bürger/Rathaus/Stadtrecht online“ eingesehen werden können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020