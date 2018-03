Anzeige

Im Gottesdienst am Palmsonntag, 25. März, um 10 Uhr in der Stadtkirche dreht sich alles um das Thema Engel: Der Künstler und Pädagoge Josef Walch stellt Werke vor, die er mit Schülern der Hirschacker-Grundschule in einem Projekt zum Thema Engel erarbeitet hat.

Gleichzeitig wird mit dem Gottesdienst die Ausstellung „Engel der Geschichte“ eröffnet, die vom 25. März bis zum 13. Mai in der Stadtkirche zu sehen ist. Diese Ausstellung wurde zunächst im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen gezeigt und kommt nun nach Schwetzingen. Sie wird ebenfalls von Josef Walch kuratiert. Ihr Zentrum ist das Bild „Engel der Geschichte“ von Paul Klee; dazu kommen unter anderem Werke von HAP Grieshaber. Auch die Musik, die Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer mit Mezzosopranistin Astrid Bohm-Franz und die Band „Beyond this summer“ gestaltet, widmet sich dem Thema Engel. Pfarrer Steffen Groß lenkt den Blick in seiner Predigt vom Einzug Jesu nach Jerusalem zu den Engeln, die bei der Passion Jesu am Gründonnerstag sowie bei der Auferstehung am leeren Grab eine entscheidende Rolle spielen. zg