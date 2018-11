Enormer Ansturm: 10 000 Gäste gezählt

Weil genau vor einem Jahrhundert mit der Ausrufung der Republik viele Schlösser zu Museen wurden und inzwischen die beliebtesten Ausflugsziele der Bürger geworden sind, haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Wochenende die Tore geöffnet: Und die Bürger kamen! Sie setzen das Motto „Stürmt eure Schlösser!“ direkt in Freizeitaktivitäten um.

Spitzenreiter waren die Schlösser von Schwetzingen und Ludwigsburg mit jeweils etwa 10 000 Gästen, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt besuchten fast 30 000 Menschen die Schlösser am Wochenende. 9800 Besucher zählte das Team von Schlossverwalterin Sandra Moritz von Freitag bis Sonntag in Schwetzingen. Diese erstaunliche Zahl wies das Kassensystem kurz vor Kassenschluss gegen 18 Uhr auf. „Alle unsere Führungen waren restlos ausverkauft – im 15-Minuten- Takt!“ erklärt Sandra Moritz. In die kurfürstliche Sommerresidenz kamen viele Besucher auch verkleidet – und die regionale Buchmesse im Schlosszirkel brummte mit 3400 Bücherfreunden. zg

