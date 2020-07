Enthaltung ist „eine Sauerei“

Mit Kopfschütteln reagiert der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) auf die Stimmenthaltung der baden-württembergischen Landesregierung beim Kompromiss um eine bessere Sauenhaltung (wir berichteten).

„Der Bundesrat hat hier einen Weg freigemacht, um endlich Verbesserungen bei der Sauenhaltung zu erreichen und gleichzeitig eine Perspektive für die Landwirte zu schaffen. Es ist wortwörtlich eine Sauerei, dass die grün-geführte Landesregierung nicht zugestimmt, sondern sich der Stimme enthalten hat“, kritisiert er in einer Pressemitteilung. Born sieht in dem Kompromiss einen wichtigen Schritt in der notwendigen Agrarwende. „Da ist es fatal, dass Baden-Württemberg die Teppichflucht macht anstatt Verantwortung für Tierwohl, landwirtschaftliche Betriebe und Nachhaltigkeit zu übernehmen. Andere Bundesländer und der Bund steuern hier das Schiff, Baden-Württemberg ist blinder Passagier“, ergänzt der SPD-Politiker.

Der Bundesrat hatte einen Kompromiss zur Sauenhaltung in engen Metallgittern gebilligt. Die Einigung sieht vor, dass spätestens nach einer Übergangsfrist von acht Jahren Sauen im Deckzentrum nicht mehr im sogenannten Kastenstand gehalten werden dürfen. Für den Abferkelbereich beträgt die Übergangszeit 15 Jahre. Die Bundesregierung will Landwirte mit 300 Millionen Euro beim Umbau ihrer Ställe unterstützen, sollten sie die Kastenstandhaltung früher aufgeben wollen. Dieser wurde auch von grün-mitregierten Ländern unterstützt, nicht aber von Baden-Württemberg. Born: „Von der grün-geführten Landesregierung kommt nun sicher die immer gleiche Leier, dass man sich eben im Bundesrat enthalten müsse, wenn man keine Einigung zwischen Grün und Schwarz erzielt. Dabei wird aber vergessen, dass viele Regierungen mit CDU-Beteiligung zugestimmt haben. Diese immer gleiche Leier aus Stuttgart ist genau die Arbeitsverweigerung, mit der man keine Politik machen kann“, fordert er bei einem solch wichtigen Thema Einigkeit.

Grotesker Ansatz vom Kreisverband

Die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Neza Yildirim kritisiert in diesem Zusammenhang auch den grünen Kreisverband. „Ich habe gelesen, dass der Kreisverband die Regierung gebeten habe, dem Kompromiss zuzustimmen. Das finde ich einen grotesken Ansatz der Parteibasis. Wenn ich als Basis etwas fordere, dann benenne ich das doch auch so. Aber offensichtlich ist es dem grünen Kreisverband wichtiger, brav gegenüber Kretschmann zu sein als offensiv für Tierwohl, die Unterstützung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe und eine gelingende Agrarwende einzutreten.“ zg

