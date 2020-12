Entscheidung liegt bei der Pfarrei

Nachdem die evangelische Kirchengemeinde Präsenzgottesdienste über Weihnachten abgesagt hat (wir berichteten), wendeten sich verunsicherte Leser an die Redaktion: Fallen die katholischen Angebote jetzt auch aus, lautete die Frage.

Uwe Lüttinger, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt, gesteht auf Anfrage dieser Zeitung: „Ich bin hin- und hergerissen, wir haben uns noch nicht entschieden.“ Vom Bischof in Freiburg gibt es diesbezüglich keine Verbote beziehungsweise Vorgaben, was das Durchführen von Präsenzgottesdiensten an Weihnachten angeht. Hier vertraut die katholische Kirche der Einschätzung der Entscheidungsträger vor Ort. Und Pfarrer Lüttinger und sein Team spüren, dass die Menschen zu Weihnachten in die Kirchen kommen möchten. Er könne keinen Nachfragerückgang nach Tickets für die Gottesdienste verzeichnen, wie sein evangelischer Kollege Steffen Groß im Interview mit dieser Zeitung sagte – „im Gegenteil: Heute morgen klingelt alle zwei Minuten das Telefon“, so Lüttinger am Donnerstagvormittag.

Doch ihm ist auch klar: Wenn Gottesdienste wie bisher geplant stattfinden, dann ist nicht nur die Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen wichtig, sondern auch die Vernunft der Menschen. Sich in Gruppen vor oder nach der Kirche aufzuhalten oder gar Umarmungen zuzulassen, das darf nicht sein. Doch wer kontrolliert’s? Die Kirche kann das logischerweise nicht. Diese Gedanken beschäftigen nun die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit.

Gern hätte Pfarrer Lüttinger an den Open-Air-Angeboten festgehalten, die mit der Ökumene geplant waren. Sie jedoch allein durchzuführen hält er für nicht richtig. Dazu gehört auch die Verteilung des Friedenslichts. Das wird nun in den Kirchen zu finden sein. Und die Gotteshäuser sind über die Weihnachtsfeiertage geöffnet und bieten viele Impulse zum Mitnehmen.

Wir werden berichten, wie sich die Seelsorgeeinheit in Bezug auf Präsenzgottesdienste entscheiden wird. kaba

