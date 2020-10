Entscheidung untermauert

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, welches die uneingeschränkte Maskenpflicht in der Heidelberger Fußgängerzone wegen Unverhältnismäßigkeit für rechtswidrig erklärt, bekräftig die Entscheidung der Stadt Schwetzingen.

„Wir hatten hier bereits erläutert, dass aus unserer Sicht und auf der Grundlage unserer rechtlichen Prüfung eine allgemeine Maskenpflicht in der Schwetzinger Innenstadt rund um die Uhr weder aus Schutzgründen notwendig noch verhältnismäßig wäre und dass wir deshalb unsere Anordnung nach Orten und Zeiten differenziert haben, was teilweise kritisch gesehen wurde“, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. „Eine Rund-um-die-Uhr-Maskenpflicht ist nicht notwendig, um den notwendigen Schutz zu gewährleisten. Jedoch lägen auch nach den Ausführungen der Stadt keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass hierzu die Allgemeinverfügung über die bereits in der Landes-Corona-Verordnung geregelte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in Fußgängerbereichen hinaus erforderlich sei“, verdeutlicht Pöltl weiter. Nach der Landes-Corona-Verordnung müsse in Fußgängerbereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung dann getragen werden, wenn nicht sichergestellt sei, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden könne. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020