Entscheidungen mit dem Herzen treffen

PLankstadt/Schwetzingen.Zum ersten Mal wurden bei der Schwetzinger Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule 19 Neuntklässler entlassen, die eine erfolgreiche Hauptschulabschlussprüfung gemeistert haben. Und zum letzten Mal konnten 121 Zehntklässler aus insgesamt fünf Klassen die Mittlere Reife an der Realschule erreichen.

Ab nächstem Schuljahr wird es eine Feier geben, bei der Schüler der Gemeinschaftsschule sowohl mit dem Hauptschul- als auch mit dem Realschulabschluss abgehen werden. Die zahlreichen Absolventen teilten sich am Freitag in der Mehrzweckhalle Plankstadt eine Bühne und gestalteten eine „Prom Night“ nach amerikanischem Vorbild.

So durften Eltern und Freunde, das Lehrerkollegium, Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher und die Schulleitung mit Schulleiter Florian Nohl und Konrektorin Nicole Winkler die elegant gekleideten Schulabgänger begrüßen. Zwar kürten diese bei ihrem Ball weder eine „Prom Queen“ (Ballkönigin) noch einen „Prom King“ (Ballkönig), jedoch konnten viele sowohl preisgekrönt als auch mit Abschlusszeugnis in der Hand nachhause gehen. Lena Greulich, Nehemie Teka, Noelan Krämer und Schülersprecher Jonas Schäfer führten gekonnt durchs Programm, das mit zahlreichen von den Musiklehrerinnen Stephanie Stegmaier und Johanna Krämer einstudierten Musikbeiträgen abgerundet wurde. Maike Fritzen, Jonas Schäfer, Nehemie Teka, Ana Beyna, Sebastian Helm, Selina Demirel, Tamara Zahn, Lara Kristo, Bita Nabavi und Azra Erkul meisterten gekonnt Stücke wie George Ezras „Shotgun“ oder Beyoncés „Halo“.

Viele glückliche Gesichter

Die Ansprachen der Klassenlehrer, des Bürgermeisters und des Schulleiters mahnten an den künftigen Lebensweg. Florian Nohl appellierte an das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, die Intuition und Überzeugung. Trotz Widerständen und Ängsten sollten die Schüler Entscheidungen auf Grundlage des Herzens treffen. Achtsamkeit, Empathie, Ruhe, auch mal in anderen Mustern denken und weniger tun, das solle helfen, sich auf Mitmenschen einzulassen, kreativ zu sein und ein glückliches Leben zu führen.

In glückliche Gesichter blickte man, als am Ende Fatima El Dikas „A Million Dreams“ von Pink zu Gehör brachte. zg/sl

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.07.2019