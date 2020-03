Entsolidarisierung der Vermieter

Haus & Grund lehnt die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Krise für den Wohnungsmarkt, welche das wirtschaftliche Risiko für sechs bis zwölf Monate einseitig und ausschließlich auf den Vermieter verlagern, in dieser Form ab, heißt es in einer Stellungnahme.

Damit werden fast vier Millionen private Vermieter, von denen die Mehrzahl nur eine Wohnung anbieten und die insgesamt zwei Drittel aller Mietwohnungen anbieten, zum alleinigen Risikoträger einer Zahlungsfähigkeit der Mieter. Nach der Auffassung von Haus & Grund entsolidarisiert sich der Staat damit in beispielloser Weise von den vermietenden Privatpersonen in Deutschland, die in vielen Fällen ihren Lebensunterhalt weitgehend oder sogar ganz aus Mietzahlungen bestreiten müssen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.03.2020