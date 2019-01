Er erfüllt sich einen Traum

Schwetzingen.Markus Zimmermann ist den Alte-Wollfabrik-Gängern bestens bekannt. Der Pianist und Sänger tritt dort regelmäßig mit "The News" bei der "Tuesday Night Live" auf. Am Samstag, 26. Januar 2019, 20.30 Uhr, präsentiert der Mann mit der Hammerstimme und den flinken Fingern auf den Tasten in Schwetzingens "Kulturtempel" das Beste von Billy Joel und Elton John. Was ihm dieses Konzert bedeutet und welche Rolle er am 7. März im Rokokotheater spielt, verrät er im Kurzinterview.

Markus, was verbindest du mit Billy Joel und Elton John, mit deren Liedern du am Samstag, 26. Januar in der Wollfabrik ein Konzert gestaltest?

Markus Zimmermann: Als ich noch klein war, träumte ich immer davon, eines Tages wie Billy oder Elton am Flügel zu sitzen und zu performen. Das wird am Samstag in der Wollfabrik der Fall sein, so viel darf man verraten. Außerdem bin ich ein Fan dieser beider Songwriter, Sänger, Pianisten – das ist das tolle an ihnen. Sie sind richtige Künstler! Gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr so oft. Richtige Helden eben ...

Wie kommst du mit deinen eigenen Produktionen voran?

Zimmermann: Ich bin seit ein paar Monaten wieder im Studio und arbeite mit meinem neuen Produzenten an meinen Songs. Manchmal dauert es etwas, bis man den richtigen Partner an seiner Seite findet, mit dem man was Tolles erschaffen kann – das ist nun der Fall. I’m happy!

Du bist bei „Rokoko rock’s“ am Donnerstag, 7. März, von und mit Stephan Ullmann dabei. Wie wird dich das Publikum hierbei erleben?

Zimmermann: Mit Stephan verbindet mich seit nun ein paar Jahren eine tolle Freundschaft, und als er mich fragte, ob ich ihn an seinem Abend an den Tasten und mit Stimme unterstützen wolle, war meine Antwort natürlich gleich ja. Außerdem haben wir vor kurzem die Formation „Onevoicedown“ gegründet, mit der wir zusammen mit Deborah Lee durch die Welt reisen und musizieren. Uns werdet ihr auch am 7. März im Rokokotheater zu hören bekommen. Stephan zeigt sein ganzes Schaffenswerk bis jetzt und da sind wir, bin ich, ein Teil davon. Es wird einiges geboten sein an dem Abend: tolles Line-up mit Streichquartett und mehr.



Karten für das Konzert am Samstag, 26. Januar 2019, in der Alten Wollfabrik gibt es im Kundenforum dieser Zeitung (ab 21 Euro plus Gebühren) am Schlossplatz in Schwetzingen und an der Abendkasse (26 Euro).

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019