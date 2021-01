Er hat aus Eifersucht zugestochen

Im Landgerichtsprozess gegen einen 50-jährigen Eppelheimer, dem eine vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag an einem 45-Jährigen vorgeworfen wurde (wir berichteten mehrfach), forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Freitag eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Nebenkläger-Vertreter plädierte auf eine mehrjährige Haftstrafe wegen

...