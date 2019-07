Er kann alles an der Jazzgitarre

Mit John McLaughlin, mehrere Male zum Jazzgitarristen des Jahres gewählt und 2012 mit dem Frankfurter Musikpreis ausgezeichnet, wollen die Macher der Wollfabrik einen Meilenstein in der Geschichte setzen. Der Brite ist der Jazzvirtuose der Gitarre und gehört zu den wenigen Europäern, die der Entwicklung in den USA entscheidende Impulse geben konnten. Er wurde mit der Band von Miles Davis berühmt, spielte mit Paco de Lucia und Aldi Meola und löste als Mitbegründer einer der wichtigsten Fusion-Bands überhaupt, dem „The Mahavishnu Orchestra“ und deren Debüt-Album „The Inner Mounting Flame“ 1971 ein musikalisches Erdbeben aus.

Das Rolling Stone Magazin listet ihn schon längst unter den 50 besten Gitarristen. 2018 wurde er mit einem Grammy ausgezeichnet. Nun kommt er für zwei Konzerte nach Deutschland, eins steigt am Dienstag, 22. Oktober, um 20. 30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Wollfabrik.

Seine Band „The 4th Dimension“ (Die vierte Dimension) ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit mit Musikern aus unterschiedlichen Kulturen und musikalischen Traditionen. Die Musik dieser Gruppe integriert auf einzigartige Weise all diese kulturellen Einflüsse und bewahrt sich die Spontaneität des Jazz.

Dabei ist Gary Husbandist, der mit erstaunlicher Leichtigkeit vom Keyboard zum Schlagzeug wechselt. Er hat mit vielen Musikern zusammengearbeitet: Allan Holdsworth, Jack Bruce, Jeff Beck, Mike Stern, Christian McBride, Billy Cobham, Mike and Ian Carr’s Bands, Yaron Herman, Bob Berg, Gary Moore, Level 42 und Robin Trower. Ranjit Barot – gebürtiger Inder und in Mumbai lebend – ist seit Jahren weltweit als Schlagzeuger bekannt. Die Liste der Musiker, mit denen er zusammenspielte umfasst Zakir Hussain, Scott Kinsey, Matt Garrison, Wayne Krantz, Dominique DiPiazza, Harmeet Manseta, Taufique Qureshi, Sanjay Divecha, Tim Garland, Gwilym Symcock und Bill Evens. Etienne M’Bappe zählt zu den weltbesten Bassisten. Er trat auf mit Ray Charles, Salif Keita, Joe Zawinul, Manu Dibango, Steps Ahead. zg

