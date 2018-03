Anzeige

Die Reinheit der Klänge, wie Legnani sie auf der legendären Hopf-Gitarre „La Portenosa“ erzeugte, waren schon in „Entrada al Generalife“ zu hören, die jene von Sonnenlicht durchflutete maurische Gartenanlage in Granada musikalisch umsetzte und das veranschaulichte, was sich die Menschen seit jeher schon unter dem Paradies vorstellten: ein mit bunter Blumenpracht und fröhlich plätscherndem Wasser durchzogener Park. Die leise Wehmut, die man aus Legnanis Spiel in dem berühmten „Asturias“ aus der „Suite Espanola“ des bedeutenden spanischen Komponisten und Pianisten Isaac Albéniz (1860 – 1909) zu hören meinte, lag wohl eher am Stück begründet. Hier ließ der Gitarrist immer wieder Zaubermomente erblühen, die das Publikum im gut gefüllten Saal des Palais Hirschs begeisterten. Ursprünglich für Klavier geschrieben, genießt es inzwischen besonders in der Gitarrenversion große Popularität. Das verwundert insofern nicht, da sich auf diesem Instrument auf wundersame Weise die Möglichkeit bietet, den Farbenreichtum des Stücks und seinen verwobenen Klangteppichs zum Klingen zu bringen. Legnanis künstlerische Reife imponierte auch in der Filmmelodie „Sun filled the sky“ sowie in dem einer irischen Ballade nachempfundenen Stück „The Gentle Maiden on my Mind“. Der geheimnisvollen keltischen Welt hauchte er in „Spatter the Dew“ mit atemberaubenden, typisch irischen Tonfolgen neues Leben ein.

Hohe Konzentration

Den Gesang des biblischen Königs David thematisierte Legnani mit „6 Neginot“, einer Eigenkomposition, die geprägt ist von der Poesie hebräischer Musik. Der Künstler interpretierte sie ebenso meisterhaft wie „Recuerdos de la Alhambra“ von Francisco Tárrega (1852 – 1909). Hier war eine hohe Konzentration zu spüren, dennoch wirkte die Musik schwerelos. Heiter, durchwärmt von der Sonne Südamerikas, erklangen „Prelúdio do Rio“ aus Brasilien, „Milonga“ aus Uruguay und „Estrella solitaria“ aus Argentinien. Dietrich Buxtehudes (1637 – 1707) Kompositionen für Gitarre „Allemande“ und „Sarabande“ entführte die Zuhörer in die Barockzeit. Auch diese technisch anspruchsvollen Stücke bereiteten Legnani keine Schwierigkeiten, seine Finger glitten so schnell über die Saiten, dass man ihm kaum folgen konnte.

Höhepunkt seines Auftritts war am Ende die Wiedergabe der sechs kurzen Teile aus „Le Rossiniane Nr. 1, op. 119“ von Mauro Giuliani (1781 – 1829), wobei Legnani die expressiven Möglichkeiten, die seinem Instrument innewohnen, noch einmal sehr beeindruckend vorführte. Mit stürmischem Beifall feierte das Publikum den „Gitarrenmagier“, der sich mit der Romanze „Del pescador“ von Manuel de Falle (1976 – 1946) als Zugabe verabschiedete.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018