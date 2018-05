Anzeige

Die Alte Wollfabrik lockt im Mai einmal mehr mit einem abwechslungsreichen Programm.

Donnerstag, 3. Mai, 20 Uhr: Mit seinem dritten Erfolgsprogramm „Mach dich Frei“ meldet sich Alain Frei eindrucksvoll zurück. Der Gewinner zahlreicher Comedypreise gehört der jungen Stand-up-Generation an und ist einer der Senkrechtstarter der deutschen Comedyszene. Ganz nach dem Motto seines aktuellen Solos „Mach dich Frei“ bestreitet er neue Wege in der Comedy, durchbricht alte Lachgewohnheiten und macht sich auf zu neuen Humor-Sphären. Er stellt sich den wichtigen Fragen der Menschheit: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein „Schmutzli“? Tickets im Vorverkauf kosten 18 Euro (zuzüglich Gebühren), an der Abendkasse 22 Euro.

Freitag, 4. Mai, 20.30 Uhr: Vor über 20 Jahren hat alles angefangen. Damals war Eric Prinzinger Fan des legendären Elvis Presley. Dass seine Initialen dieselben sind wie die seines Vorbildes, mag Zufall oder Vorsehung sein. Sobald Prinzinger in seinen Anzug schlüpft, ist er Elvis Presley. Was die echten Starts nie gemacht und vermutlich nie gewagt hätten, verschmilzt auf seinen Stimmbändern zu einem akustischen Feuerwerk. Damit katapultiert er auch Elvis ins 21. Jahrhundert. Tickets im Vorverkauf kosten 20 Euro (zuzüglich Gebühren), an der Abendkasse 25 Euro.