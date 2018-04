Anzeige

„Yolo – You only live once, but if you do it right, once is enough“ – „Du lebst nur einmal, aber wenn du’s richtig machst, dann ist’s auch genug“. Dieser philosophische Titel prangt über der Show von Kay Ray, der damit am Samstag, 28. April, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik gastiert.

Schwetzingen liebt ihn, den Rotzjungen, Charmeur und zynischen Kritiker. Er plaudert, stänkert, witzelt in sagenhaftem Tempo über Gott, den Papst und die Welt und nimmt spontan jedes Räuspern im Publikum als Aufforderung für eine neue skurril-schlüpfrige Anekdote. Alle drei Figuren vereint Kay Ray auf sich und versprüht seinen Witz und seine ironischen Kommentare. Zur Entspannung stimmt er humorvolle Lieder an, aber nur um den Gästen eine kurze Verschnaufpause zu gönnen. Kay Ray polarisiert und provoziert – und macht sich auch gern mal nackig. zg