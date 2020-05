Er spazierte gerne durch den Schlossgarten

Johann Peter Hebel wurde am 10. Mai 1760 – also vor 260 Jahren – in Basel geboren. Der bedeutende alemannische Mundartdichter war ein enger Freund des badischen Gartendirektors Johann Michael Zeyher, den er in seiner Heimatstadt kennengelernt hatte und den er öfter in Schwetzingen besuchte. 1826 verstarb Hebel im Wohnhaus seines Freundes in der Schwetzinger Schlossanlage – das heutige Amtsgericht.

Hebel war Theologe, Schriftsteller, Lehrer, evangelischer Prälat und Mitglied der badischen Ständeversammlung. Wie kam der berühmte Dichter aus dem südlichen Baden in die Kurpfalz? Er unternahm von Karlsruhe aus, seinem Wohnort seit 1791, mehrere Reisen nach Schwetzingen, von denen er in seinem Reisetagebuch berichtet – und immer führte ihn sein Weg in den Schlossgarten. Hier ließ er sich nicht nur für seine Naturpoesie inspirieren, sondern besuchte auch seinen Freund Johann Michael Zeyher, der seit 1804 als badischer Gartendirektor in der Schlossanlage lebte. Hebel hatte den zehn Jahre Jüngeren Ende der 1790er Jahre in seiner Heimatstadt Basel kennengelernt, als Zeyher dort als Hofgärtner am Baseler Palais von Markgraf Karl Friedrich tätig war.

1804 berief Karl Friedrich, nun Kurfürst, Johann Michael Zeyher nach Schwetzingen. Seine Amtswohnung erhielt der neue Gartendirektor im ehemaligen Gesandtenhaus der kurfürstlichen Residenz, hinter dem nördlichen Zirkelbau gelegen, das heutige Amtsgericht. Hierhin begab sich Hebel im September 1826, als er – bereits schwer krank – nach einer Dienstreise nach Mannheim seinen Freund Zeyher besuchte. Wie immer machte er lange Spaziergänge durch den Schlossgarten – es sollten die letzten sein. Hebels Gesundheitszustand verschlechterte sich dramatisch und er bekam hohes Fieber. Herbeigerufene Ärzte konnten nicht mehr helfen: Am 22. September starb er in der Wohnung seines Freundes an Darmkrebs. Hebel wurde in Schwetzingen beerdigt und noch heute erinnern ein Grabmal im Hebel-Park sowie eine nach ihm benannte Straße und ein Gymnasium an den großen alemannischen Heimatdichter.

Sehnsucht nach Wiesental

Hebel wurde als erstes Kind von Johann Jakob und Ursula Hebel in Basel geboren. Er lebte teils in Basel und teils in Hausen im Wiesental, dem Heimatort seiner Mutter. Diese starb wie auch sein Vater sehr früh. Nach dem Tod seiner Mutter ermöglichten ein kleines Vermögen und die Unterstützung einiger Gönner dem Waisenkind den Besuch des Gymnasiums in Karlsruhe, an das er ein Theologiestudium in Erlangen anschließen konnte. 1780 bestand er die Staatsexamensprüfung und wurde unter die Kandidaten für ein Pfarramt aufgenommen. Da er dort keine Stelle erhielt, begann er zunächst als Hauslehrer zu arbeiten. Als Theologe und Lehrer kam er 1791 nach Karlsruhe. 1819 wurde er Prälat der lutherischen Landeskirche.

Zeit seines Lebens sehnte sich Hebel nach dem heimatlichen Wiesental. Gerne hätte er dort eine Stelle als Pfarrer in einer kleinen Landgemeinde angenommen. Doch er wurde, wie er selbst sagte, „immer weiter von dem Ziel meiner bescheidenen Wünsche hinweggeführt“. Nach einer Reise ins Wiesental 1799 schrieb er, inspiriert von der Sehnsucht nach der Heimat, seine alemannischen Mundartgedichte. zg

