Er spielt für arme Kinder in Brasilien

Dirceu Braz will helfen, wo er kann. Jetzt grade schenkt er Menschen mit den Klängen durch seine Trompete in der Fußgängerzone Freude. Dabei trägt er eine Maske mit einem Loch am Mund und auch seine Trompete ist geschützt. „Die Menschen finden das witzig und es freut mich, wenn ich ihnen in diesen schwierigen Zeiten eine Freude machen kann“, sagt der 70-Jährige.

Immer wieder spielt der brasilianische Musiker auch im Palais Hirsch Konzerte. 1973 wurde er als einziger Trompetenschüler an der Stuttgarter Musikhochschule angenommen. Von dort aus ging es weiter ans Zürcher Konservatorium, wo Braz in der Meisterklasse von Henri Adelbrecht lernte. 1980 begann er, als Dozent für Trompete an der städtischen Musikschule in Heidelberg zu lehren. In dieser Zeit wurde ihm auch sein erster Plattenvertrag angeboten. Durch diesen machte er sich international einen Namen und verkaufte zahlreiche Tonträger.

Trotzdem lässt ihn die Straßenmusik all die Jahre nicht los. Sein Ziel: So viel Geld wie möglich für seine sozialen Projekte sammeln – und Kinder in Brasilien unterstützen. Mit seinem Verein „Mogi Fonds“will er Armut, Hunger und Not minimieren. „Ich habe das am eigenen Leib erfahren, deshalb ist es mir so wichtig“, sagt er. Vor sechs Jahren hatte er außerdem mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen. „Die Ärzte haben gesagt, dass ich vielleicht nie wieder Trompete spielen kann, aber ich habe mich zurückgekämpft und deshalb bin ich noch motivierter.“

Ehrliches Feedback

Besonders durch die Musik auf der Straße kann er den Kindern helfen: „Hier kann ich direkt mit den Menschen in Kontakt kommen. Das möchte ich nicht missen. Außerdem bekomme ich ein ehrliches Feedback. Wenn man nichts zu bieten hat, laufen die Menschen einfach weiter“, sagt er und lacht.

Durch seine Projekte bekommen die Kinder Mal- und Musikunterricht, eine Mahlzeit – und auch die Hausaufgabenbetreuung wird unterstützt. „Es ist einfach wichtig, dass die Kinder weg von der Straße sind, denn dort ist viel Kriminalität“, sagt er. Seit etwa 40 Jahren mixt er seine Wochen mit Straßenmusik und offiziellen Konzerten. „Konzerte sind oft mit sehr viel Kosten und Aufwand verbunden. Das Problem habe ich auf der Straße natürlich nicht.“

Auch als Buchautor und Maler ist er bekannt, „aber ich wollte dann doch Trompeter werden. Daran hängt mein Herz“. Wie lange er das noch machen will? „Das Leben fängt doch erst mit 70 Jahren an. Ob ich mit 80 oder 90 Jahren noch auf der Bühne und auf den Straßen bin? Hoffen wir es mal!“ Auch in den nächsten Wochen will Braz die Menschen mit seiner Musik erfreuen. Für ein kleines Stück Normalität im Lockdown.

