Er stockte Orchester fast aufs Doppelte auf

„Schöpfer eines ganz neuen Geschmacks und sicher eines der ersten musikalischen Genies, die jemahls gelebt haben. Dieser unsterbliche Mann brach sich, wie alle Geister ersten Rangs, eine ganz eigene Bahn. Sein höchst feuriger Geist blickt aus allen seinen Sätzen hervor: Brennende Imagination, gleichende Phantasie, großes harmonisches Verständniß; Reichthum melodischer Gänge, kühne stark wirkende Modulationen, eine unnachahmliche Instrumentalbegleitung.“

Mit diesem Zitat Christian Daniel Schubarts über den italienischen Komponisten Niccolò Jommelli (1714 – 1774) begann Dr. Sarah-Denise Fabian, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle „Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik“, in der Reihe „Schwetzinger Vorträge“ ihre Präsentation über die Lebens- und Schaffensphase des Musikers am württembergischen Hof zwischen 1754 und 1769. Anhand von Dokumenten, Zitaten, Bildern und Musikbeispielen ließ sie diese facettenreiche Musikerpersönlichkeit lebendig werden, leider vor so wenigen Zuhörern, dass man sie an einer Hand abzählen konnte.

24 Spieler auf 47 erhöht

Auch wenn Musikliebhaber heute wenig mit dem Namen Jommelli etwas anfangen können, war es äußerst interessant, Details über die glanzvollste Zeit der Oper am württembergischen Hofe unter Herzog Carl Eugen (1728 – 1793) zu erfahren und über einen Komponisten, der zu Lebzeiten berühmt und international anerkannt war. Die Sechzigerjahre des 18. Jahrhunderts waren am württembergischen Hof die prunkvollsten, wobei Niccolò Jommelli den künstlerischen Mittelpunkt markierte. Herzog Carl Eugen hatte ihn an den württembergischen Hof geholt. „Jommelli“, so Fabian, „zählt zu den Komponisten, die im 18. Jahrhundert Entscheidendes auf dem Gebiet der Opfer geleistet haben.“ Er erweiterte die formale Anlage der italienischen „opera seria“, indem er Elemente aus der französischen Oper integrierte, wie auch die Instrumentalbegleitung der Oper. Als Oberkapellmeister in Stuttgart erhielt bei Jommelli das Orchester eine dramaturgische Neubewertung, er stockte es von 24 Spieler auf 47 auf, und wurde so eines der besten in Deutschland. Ihm wurden solche Gestaltungsfreiheiten ermöglicht, weil der Herzog, zumindest in den ersten Jahren, großzügig aufwendige Inszenierungen und Verpflichtungen renommierter Sänger und Instrumentalisten unterstützte.

Ausgewählte Klangbeispiele

Nachdem Fabian die wichtigsten Lebensstationen Jommellis erwähnte, geboren 1714 in Aversa bei Neapel, ersten Musikunterricht im Chor der Kathedrale von Aversa, Studium an den berühmten Konservatorien San Onofrio, Pietà dei Turchini, ging sie ausführlich auf seine Zeit am württembergischen Hofe ein, auf die umfangreichen Personalakte, aber auch auf seine in Stuttgart und Ludwigsburg entstandenen Werke wie „Didone abbandonata“, „Il Vologeso“ oder „Fetonte“. An ausgewählten Klangbeispielen machte sie Jommellis Musik auch hörbar.

Die Frage, ob Jommelli der Schöpfer eines neuen Geschmacks ist, beantwortete Sarah-Denise Fabian am Ende ihrer Vortrags mit „Jein“. Einerseits war Jommelli nicht der Einzige, der die Oper und ihre Instrumentalbegleitung im 18. Jahrhunderts erneuert hat, so Fabian, andererseits aber kommt ihm mit seinem Wirken am württembergischen Hof eine ganz besondere Bedeutung zu. Seine stilistischen Neuerungen wurden von Komponistenkollegen aufgenommen, während er in Vergessenheit geriet. Nach einem Zerwürfnis mit dem Herzog übersiedelte Jommelli für die letzten Jahre seines Lebens wieder nach Neapel und starb 1774 hochgeachtet nach einem Schlaganfall im Alter von 60 Jahren.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018