Er trifft für den SV 98 als Erster im neuen Stadion

Wer schoss das erste Tor für den SV 98 Schwetzingen im neuen Stadion an der Ketscher Landstraße? Dieser Frage ist die Redaktion nachgegangen – und fündig geworden.

Es war am 25. Oktober 1969. Damals spielte der SV 98 Schwetzingen in der ersten Amateurliga – der dritthöchsten Fußballklasse in Deutschland. Obwohl in der damaligen Mannschaft in der Saison 1969/70 die Mehrzahl der Spieler

...