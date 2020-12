Er vermisst auch die guten Wünsche der Besucher

Für Jens Stolpmann wird Weihnachten diesmal ganz besonders außergewöhnlich: Normalerweise ist gerade Heiligabend für den evangelischen Kirchendiener ein Arbeitstag. 2020 wird es das erste Mal seit 1984 (mit einer kurzen Pause), dass er nicht in irgendeiner Form die Gottesdienste begleitet. „Das sind zwei Drittel meines Lebens“, sagt er schmunzelnd.

Seit knapp 22 Jahren ist er für die evangelische Kirchengemeinde tätig, zwölf Jahre hatte sein Vater Hans den gleichen Job inne, also auch da waren die Abläufe genauso. „Die Familie war immer gesprengt“, erzählt Jens Stolpmann.

Vater war einer seiner Vorgänger

Sein Leben ist untrennbar mit Kirche und Lutherhaus verbunden, nicht nur als Arbeitsplatz, sondern auch als Wohnort. Denn zum ersten Mal zog er 1984 mit seinen Eltern und seinem Bruder in die Wohnung im Obergeschoss ein. „Im Mai bin ich konfirmiert worden, im September hat mein Vater angefangen“, erinnert er sich. So ist er mit dem Job aufgewachsen und auch mit dem Bewusstsein, dass an Weihnachten gearbeitet werden muss.

Das erleben seit dem 1. März 1999 auch seine Frau Tanja und Tochter Sinika, die praktisch seit ihrer Geburt dort wohnt – mit zwei Ausnahmen. Zum ersten Mal, als Anfang Januar 2004 das Lutherhaus nach der Tat eines Brandstifters fast vollständig zerstört wurde – auch ihre Wohnung im Seitentrakt, wohin sich die Flammen vom Saal über Dachgebälk ausgebreitet hatten. Die Stolpmanns hatten damals Glück, dass sie rechtzeitig rausgeklingelt worden waren. Übergangsweise mussten sie in eine Wohnung in der Nordstadt ziehen, ehe sie nach der Sanierung im Januar 2007 wieder ins neue Lutherhaus zurückkehren konnten.

Jetzt – 13 Jahre später – könnten sie eigentlich zum ersten Mal gemeinsam Heiligabend komplett verbringen, weil Jens Stolpmann nur morgens die Kirche aufschließen muss und ansonsten frei hat. Eigentlich. Denn jetzt ist Sinika eingespannt.

Praxissemester in Plankstadt

Die 21-Jährige macht gerade ihr Praxissemester bei der evangelischen Kirchengemeinde in Plankstadt und arbeitet beim Livestream-Gottesdienst mit. Die Schwetzingerin studiert Religionspädagogik und Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule in Freiburg – das ist die zweite Ausnahme von der Lutherhaus-Wohnperiode. Sie ist gerade im dritten Semester, das ist in der Regel für die Praxis eingeplant, um Erfahrungen für den späteren Beruf als Gemeindediakonin zu sammeln. Der enge Kontakt mit der Kirche in Schwetzingen und mit der dortigen Kinder- und Jugendarbeit war da also wegweisend.

Zurück zu Papa Jens: Der steht gerade in der leeren Kirche und sieht nach dem Rechten. Ab und zu kommt jemand herein, um innezuhalten. Viel ist nicht zu tun. Eine von den Krippenfiguren auf dem Tisch neben dem Altar ist umgefallen, er stellt sie wieder hin.

Stolpmann zeigt auf drei originelle Teile der Exponate aus Stroh: Eines stellt die Spargelfrau auf dem Schlossplatz dar, eines ein Schlossgartentor und ein anderes den legendären Straßenkehrer Hans Kutzer, der übrigens vor 35 Jahren verstorben ist: „Den Kutzers Hannes kennen auch nicht mehr so viele“, meint der Kirchendiener, der auf ein auch für ihn komisches Jahr 2020 zurückblickt. Denn dadurch, dass die meisten Veranstaltungen im Lutherhaus ausgefallen sind, war sein Arbeitspensum auch ein anderes. Stattdessen räumte er den Keller auf und um, sortierte Schrauben oder strich die Kindergartenhäuschen im Außenbereich neu.

Die Begegnungen fehlen

Und schließlich wird für ihn auch Heiligabend ruhig, ungewohnt ruhig. Denn es fehlen ihm auch die Begegnungen mit den sonst mindestens 850 Gottesdienstbesuchern und deren gute Wünsche. „Dieses Jahr ist halt alles anders“, verabschiedet er sich. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020